Facebook-sjefen tar pappaperm

Facebook-sjefen Mark Zuckerberg er ikke som andre amerikanske toppsjefer.

Han er rikere, mer vellykket og har større innflytelse enn de fleste toppsjefer. Men han tar også sin del av oppgavene på hjemmebane.

Når hans kone Priscilla Chann snart får ekteparets andre datter, kommer nemlig Zuckerberg til å få sin andel av alt det vakre en nyfødt bringer med seg av bleieskift, nattevåk, mating og kos.

I alt planlegger Zuckerberg å ta to måneder pappapermisjon. Det er det samme han gjorde da parets første datter Max ble født.

– Jeg vil ta permisjon i en måned for å være sammen med Priscilla og jentene i begynnelsen og i tillegg vil vi bruke hele desember på å være sammen. Jeg ser frem til å knytte bånd med vår nye lille og å ta med meg Max på eventyr, sier han i en Facebook-oppdatering, ifølge flere internasjonale medier.

Frykter ikke for Facebook



Han er ikke veldig bekymret over hvordan det skal gå med Facebook i hans fravær.

– Jeg er ganske sikker på at kontoret fortsatt vil stå når jeg kommer tilbake, skriver han i Facebook-oppdateringen.

USA er at av få land hvor pappa- og svangerskapspermisjon ikke er en lovfestet rettighet. En del selskaper har imidlertid ordninger som gir de ansatte mulighet for

Facebook har en ordning hvor de ansatte kan få fire måneder betalt permisjon når de eller deres partner får barn. Zuckerberg har tidligere begrunnet ordningen med at studier viser at permisjoner ved familieforøkelse er bra for familiene.

I Norge er rettigheten til betalt pappapermisjon knyttet til mors aktivitet. EU-domstolen har imidlertid kommet til at kravet til mors aktivitet er diskriminerende.

Dersom mor kommer fra et land utenom EØS og hennes aktivitet er lovpålagt språkundervisning som hun er forpliktet til å gjennomføre, får heller ikke far pappapermisjon.