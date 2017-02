Ny Michelin-guide onsdag: Ser stjernedryss for denne byen

I matentusiastmiljøet er det bredt ventet at Stavangers nye japanske topprestaurant Sabi Omakase gjør sin stjernedebut når 2017-utgaven av Michelin-guiden for de nordiske landene presenteres i Stockholm klokken 10 onsdag.

Matblogger Anders Husa utroper Sabi Omakase til «kanskje den hotteste stjernekandidaten i Norge».

Det egentlig spørsmålet, ifølge han: Får den én stjerne, eller to?

– Etter min mening er det en tostjernerskandidat. Det er tradisjonell sushi med norske råvarer, laget på et helt annet nivå enn vi er vant med her i Vesten, sier han til E24.

– Og hvis Michelin-guide er enige i at konseptet er unik nok, kan de glimte til med to stjerner. Det vil være sensasjonelt.

Kokk og medeier ved Sabi Omakase, Roger Asakil Joya, sier det hadde vært en ære å få stjerne i Michelin-guiden.



– Likevel vil det viktigste alltid være responsen jeg får fra gjestene, sier han til til NRK.

– Vil løfte byen



Stavanger fikk sin første Michelin-stjerne i fjor, og er fortsatt den eneste norske byen med den gjeve restaurantutmerkelsen utenom Oslo.

I dagens Michelin Nordic Guide, lagt frem i februar 2016, fordeler de norske stjernene seg slik:

Maaemo, Oslo: ***

Kontrast, Oslo: *

Re-naa, Stavanger *

Fauna, Oslo * (nedlagt)



Statholdergaarden, Oslo: *

Men nå ser mer stjernestøv ut til å blåse vestover, og Stavanger kan for alvor settes på gourmetkartet, tror Husa.

– Stavanger fikk en del besøk i fjor etter at Re-naa fikk sin første stjerne. Får de en til, eller kanskje til og med to, vil det løfte byen og gjøre det mer interessant for flere turister å ta en helgetur.

– Særlig fordi Sabi Omakase er et ganske unikt restaurantkonsept her i Skandinavia, sier han.

Han mener dessuten at Re-naa, som gjorde sin stjernedebut i fjor, holder skyhøyt nivå og lar seg ikke overraske om den drar hjem to stjerner i årets guide.

Flere Oslo-stjerner forsvunnet



Det har vist seg tøft å drive gourmetrestaurant lønnsomt i Norge. De siste årene har flere Oslo-restauranter måtte stenge dørene. Kritikerroste Ylajali kastet inn håndkleet i 2015, etter å ha blitt belønnet med Michelin-stjerne året før.

Fauna i Oslo har én stjerne i dagens guide, men den vil garantert falle bort onsdag.

Den nynordiske restauranten serverte nemlig sitt siste måltid i juli i fjor.

– Jeg gidder ikke mer, sa kjøkkensjef Bjørn Svensson til DN, og viste til en av avisens anmeldelser som illustrasjon på hva han mislikte så sterkt med prestisjefokuset:

En pirkete omtale av en rett som inneholdt en «ikke så elegant» karamellisert brokkoli.

Ifølge Husa vil Oslo trolig stå på stedet hvil med seks stjerner. Han tror Maeemo, Kontrast og Statholdergaarden beholder sine, og mens en stjerne forsvinner med Fauna, tror han Frogner-restauranten Bokbacka tar hjem sin første.