«Alle» er forutinntatte når «USAs mest forhatte direktør» skal for retten

Så langt har dommeren, Shkrelis advokater og påtalemyndigheten gått gjennom – og for det meste forkastet – rundt 250 potensielle jurymedlemmer, skriver Financial Times onsdag.

Flere jurymedlemmer ble dimittert etter at de innrømmet at de neppe kunne forholde seg objektive til Shkreli, mannen som ble kjent for å ha økt prisen på HIV-medisinen han eide patentet på med 5.000 prosent.

Én kalte ham «grådighetens ansikt», en annen kalte ham for «en slange». Karakteristikker som «veldig ond» og «virkelig frastøtende» har også blitt nevnt.

– Det virker som om han bare bryr seg om seg selv, sa en kvinne tirsdag.

Vakte oppmerksomhet



Shkreli ble nærmest kjent over natten da han som eier av farmasøytselskapet Turing Pharmaceuticals bestemte seg for at deres medikament Daraprim var livreddende nok til at et saftig prishopp ikke ville kneble etterspørselen.

Prisen per pille ble økt fra 13,50 dollar til 750 dollar – tilsvarende over 5.000 prosent.



Shkreli ble umiddelbart lagt for hat – og det hjalp neppe at de aktuelle pillene brukes for behandling mot parasittsykdommen toksoplasmose, som kan forårsake død hos pasienter med hiv eller kreft.

Prishoppet vakte stor oppmerksomhet, ikke minst fordi det spilte inn i den amerikanske presidentvalgkampen. Spesielt Hillary Clinton hadde farmasipriser høyt på agendaen, og la frem planer for å motarbeide slike prisøkninger.

Shkreli oppnådde også å bli kalt en «bortskjemt drittunge» av nåværende president Donald Trump.

REAGERTE: Hillary Clinton hadde legemiddelpriser på agendaen i valgkampen.

Nekter straffskyld



Tiltalen mot Shkreli har i utgangspunktet ingenting å gjøre med handlingene som har gitt ham frynsete rykte i den amerikanske allmennheten.

Aktoratet i saken mener Shkreli tapte alle pengene i et hedgefond som han drev på siden av farmasiselskapet – og at han deretter stjal penger fra et legemiddelselskap for å betale investorene sine tilbake.

Shkreli nekter straffskyld.

– Alle har fått pengene sine tilbake. Uansett hva annet han har gjort galt, så har han gjort opp for seg, sier advokaten hans Benjamin Brafman.