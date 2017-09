Ny hvitvaskingssak: Milliarder fra diktatur strømmet gjennom Danske Bank

Danmarks største bank, Danske Bank, lot i flere år regimet i Aserbajdsjan sende milliarder gjennom fire kontoer i storbankens estiske avdeling.

Pengene har blant annet gått til mektige politikere, høytstående embetsmenn og innflytelsesrike mediefolk verden over, som samtidig har forsvart regimet offentlig.

Det fremgår av et omfattende materiale som storavisen Berlingske har fått tak i.

Materialet omfatter blant annet detaljerte kontoopplysninger og kontouttak som viser tusenvis av transaksjoner fra 2012 til 2014.

Transaksjonene har gått gjennom Danske Bank fra fire selskaper med tette forbindelser til Aserbajdsjan.

Erkjenner feil



Det er andre gang på et halvt år at Danske Bank blir trukket inn i en omfattende sak om hvitvask av penger.

Tidligere i år var Danske Bank sentrum av en annen sak om hvitvasking av milliarder gjennom det østeuropeiske landet Moldova.

Ifølge Danske Banks sjefjurist Flemming Pristed er den nye saken om milliardene fra Aserbajdsjan «dessverre enda et eksempel på at vi i denne perioden ikke har vært gode nok til å forhindre at vi kunne bli misbrukt til hvitvask og andre ulovlige aktiviteter i vår estiske filial».

Berlingske-journalistene som står bak saken opplyser til E24 at det ikke er funnet forbindelser til Danske Banks virksomhet her i Norge.

«Grovt brudd på hvitvaskingsloven»



I den nye Aserbajdsjan-saken har Berlingske delt materialet med den internasjonale journalistorganisasjonen OCCRP, som sto bak avsløringene om de såkalte «Panama papers».

16.000 Danske Bank-transaksjoner er gått gjennom sammen med blant andre britiske Guardian, tyske Süddeutsche Zeitung og en lang rekke andre medier i Europa og USA.

KNYTTES TIL HVITVASKINGSSAK: Regimet i Aserbajdsjan har gjennom flere år uhindret sendt penger gjennom Danske Banks estiske avdeling, skriver Berlingske i en ny artikkelserie. Her er landets President Ilham Aliyev.

Ifølge ekspertenes vurderinger har Danske Bank, ved å unnlate og gripe inn overfor de høyst mistenkelige transaksjonene, utøvd et grovt brudd på hvitvaskingsreglene, som har til hensikt å motvirke internasjonal kriminalitet og korrupsjon.

– Danske Bank bryter alle grunnleggende regler i hvitvaskingsloven med denne saken, sier hvitvaskingsekspert og direktør Jakob Dedenroth Bernhoft i Revisorjura.dk.

Partner i Financial Examinations and evaluations og ekspert på økonomisk etterforskning, L. Burke Files, har analysert det omfattende datamateriale.

Ifølge ham burde transaksjonene «absolutt ha medført røde varselflagg» i Danske Bank.

– Hvis jeg skal vurdere hvor alvorlig denne saken er på en skala fra én til ti, så er det ti, sier han.

«Minner om bestikkelser»



Blant de mange mottagerne av penger fra regimet som kritiseres for grove brudd på menneskerettighetene, er en presidentkandidat i et EU-land, en tysk politiker og valgobservatør, et italiensk medlem av Europarådet samt ektefellen til den øverste sjefen i FN-organet UNESCO.

Overføringene til politikere og embetsmenn «minner om bestikkelser», mener Lars Koch, internasjonal sjef i organisasjonen Oxfam Ibis.

Det ser ut til at Aserbajdsjans regjering systematisk har forsøkt å skaffe seg god omtale og anerkjennelse av valgene ved, gjennom skuffeselskapene i Danske Bank, å gi store summer til politikere, journalister og andre.

Du kan lese mer i serien «Diktaturets Danske Bank» i Berlingske og på business.dk de kommende dagene.