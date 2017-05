DN: Får millionerstatning etter mislykket boligkupp

Schjelderup fikk opprinnelig tilslag på den luksuriøse eiendommen for 20 millioner kroner, men salget ble senere stanset av Fylkesmannen. Siden ble den solgt for 26 millioner.

Erstatningsbeløpet tilsvarer differansen mellom det opprinnelige tilslaget og salgssummen, skriver Dagens Næringsliv.

Det var på vårparten 2016 at eiendomsinvestoren tok direkte kontakt med selger og la 20 millioner kroner på bordet for luksuseiendommen på Snarøya.

Budet var tre millioner over verditaksten på 17 millioner. Selger aksepterte, og Schjelderup trodde handelen var i boks.

Men selger begynte å tvile og tok i deretter kontakt med Fylkesmannen, som stanset salget.

Problematisk

Fylkesmannen var involvert fordi opprinnelig eier er innlagt på institusjon. Én av døtrene var utnevnt til verge, mens Fylkesmannen administrerte boet og måtte derfor godkjenne handelen. Dette er vanlig i slike saker.

Sjefen for Fylkesmannens vergemålsavdeling har tidligere forklart E24 at de generelt anser kupping som problematisk, og «i utgangspunktet krever at det holdes en åpen budrunde».

Schjelderup følte seg lurt, og gikk til sak.

Vurderer anke

Det er vergen til den tidligere eieren som må ut med de seks millionene, i tillegg til nærmere 70.000 kroner i saksomkostninger.

De to andre døtrene og eiendomsmegler Krogsveen frifinnes, og Schjelderup må dekke deres omkostninger.

– Jeg konstaterer at det er en del interessante og krevende juridiske spørsmål som retten har gått inn i. Vi får lese dommen nøye og se om det grunnlag for å anke, sier de tre søstrenes advokat, Erling Høyte i Arntzen de Besche, til Dagens Næringsliv.