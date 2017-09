Hundrevis av bad må rives – Obos varsler rettssak

Beboerne i Peltonkvartalet og Franciskvartalet i Kværnerbyen i Oslo må flytte ut. I 2014 sto 266 prefabrikkerte bad ferdig. Nå må de rives og bygges på nytt, skriver Nettavisen.

Årsaken er en konstruksjonsfeil. En stålramme som ble brukt som forskaling i dusjhjørnet kan ruste, noe som igjen kan føre til setningsskader og at fliser sprekker.

Styreleder Yngvill Ofstad i Francis borettslag sier det er har vært vanskelig å bli hørt. Ifølge Ofstad ble feilen oppdaget i forbindelse med klager på manglende gulvvarme på badene.

– Etter at entreprenøren gikk konkurs, har Obos tatt over og ryddet opp på en god måte. Det er hundre forskjellige familier her som har forskjellige behov, fortsetter hun.

Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obos sier at saken allerede har kostet boligbyggelaget mange titalls millioner kroner.

– Noe mer konkret kan vi ikke gå ut med. Her tar vi ansvar og rydder opp. Saken har påført beboerne mye plager og ulemper. Dette er ikke spesielt moro, sier han.

Pettersen opplyser at boligbyggelaget nå tar rettslige skritt overfor det italienske selskapet.