Midelfart-søstrene blant ofrene i bedrageri-tiltale

Økokrim mener en Pareto-megler, Pareto-analytiker Petter Dragesund og forretningsmannen Jan Vestrum holdt tilbake informasjon og påførte med det 12 selgere av aksjer i Crew Gold Corporation et tap på opptil 188,2 millioner kroner.

Det påståtte bedrageriet skjedde i 2010 i forbindelse salg av aksjer i Crew Gold Corporation.

Blant ofrene søstrene Celina og Hermine Midelfarts investeringsselskap Midelfart Holding som Økokrim mener har tapt opptil 3,9 millioner kroner på det de mener er et grovt bedrageri.

Den aller største taperen er imidlertid Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasse med et tap, ifølge Økokrim, på 105 millioner kroner.

Ofrene



Her er de øvrige 10 ofrene for det Økokrim mener er grovt bedrageri fra meglertoppene og Jan Vestrums side.

** OP – Pohjola Pienyhtöt med et tap på opptil 19,5 millioner kroner.



** Financial Funds med et tap på opptil 14,3 millioner kroner.



** Trafalgar med et tap på opptil 12,2 millioner kroner.



** OP – Finland Small Firms Fund med et tap på opptil 12,1 millioner kroner.



** Predator Capital Management med et tap på opp til 5,3 millioner kroner.



** Ballista med et tap på opptil 4,9 millioner kroner.



** Leif Høegh Stiftelse med et tap på opptil 4,7 millioner kroner.



** Reineskarvet med et tap på opptil 3,4 millioner kroner.



** Alto Invest med et tap på opptil 2,6 millioner kroner.



** Marinvest One Fund med et tap på opptil 0,3 millioner kroner.

Ifølge tiltalen solgte de 24. og 25. februar 2010 144,8 millioner aksjer i Crew Gold Corporation til Bluecone. Det var Pareto som var megler ved salget og kontakten med kjøperen var formidlet av Vestrum.

– Ble forledet



Kursen var på 1,10 kroner per aksje, men selgerne fikk i tillegg en garanti om at kursen skulle bli justert opp om kjøperen kjøpte ytterligere aksjer de neste tre månedene til høyere kurs.

Det var nettopp det kjøperen gjorde.

Men ifølge tiltalen ble det holdt skjult for aksjeselgerne at det var den samme som kjøpte deres aksjer for 1,10 som nå kjøpte aksjer for 2,40 kroner i kursgarantiperioden.

Dermed kunne heller ikke fremme på basis av kursgarantiavtalen.

«Selgerne ble som følge av en villfarelse om hvem som sto bak aksjekjøpene og Paretos rolle i oppkjøpsprosessen, forledet fra å kreve betaling etter avtalen, eller å rette erstatningskrav mot Pareto,» heter det i tiltalen,» heter det i tiltalen.