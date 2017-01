Forbrukerrådet får gå til massesøksmål mot DNB

Det har en stund vært kjent at Forbrukerrådet ønsker et slikt søksmål, ettersom de mener 180.000 kunder har betalt for en tjeneste de ikke har fått.

Oslo tingrett har nå besluttet at Forbrukerrådet nå får fremme massesøksmålet. Det var NRK som først meldte dette.



DNB har mulighet til å anke denne avgjørelsen.

Storbanken har også nettopp mottatt konklusjonen fra Oslo tingrett, og skal lese den og begrunnelsen før de konkluderer med hvordan de stiller seg til den.

– Dette gjelder jo ikke selve saken, men hvordan saken skal føres for retten. Det er et prosedyrespørsmål som må avklares. Der har Forbrukerrådet ønsket et gruppesøksmål, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til NTB.

Pilot-mulighet



Han forklarer at DNBs alternativ er at selskapet sammen med Forbrukerrådet velger ut pilotkunder som representerer ulike kundesituasjoner, og la kundene i samme gruppe få samme resultat etter saken har vært for retten.

Kort oppsummert krever Forbrukerrådet at DNB skal betale tilbake 690 millioner kroner fordelt på alle som var kunde i DNB Norge-fondene i årene 2010 til og med 2014, fordi at fondene ikke skal ha blitt forvaltet slik kundene ble lovet.

– Dette er en historisk dag for norske forbrukere, sier forbrukerrådets leder Randi Flesland i en melding.

– Tingretten er tydelig på at saken egner seg som gruppesøksmål, hvilket vi også forventet da alle de 180.000 kundene har kjøpt samme produkt og til samme gebyrsats. Gruppesøksmål er eneste måten disse kundene kan vinne frem med sine krav på.

Uenige



Partene i saken er dypt uenige om en rekke punkter i saken, blant annet er DNB og Forbrukerrådet uenig i om DNB Norge-fondene ble markedsført som aktivt forvaltede fond, men i realiteten ble driftet tilnærmet lik bankens passive indeksfond.

Ifølge DNB hadde kun åtte av de 180.000 personene som inngår i søksmålet klaget direkte til banken per september i fjor.

Saken begynte for alvor i 2015, da Finanstilsynet kom med krass kritikk av DNBs drift og markedsføring av fondet DNB Norge.

Tilsynet mente at investorene ikke fikk det de betalte for.

Historisk massesøksmål



DNB protesterte på dette i flere brev, men gjorde likevel endringer i forvaltningsgebyret for fondet.

I januar 2016 varslet Forbrukerrådet at de forberedte gruppesøksmål mot DNB på vegne av kundene i fondet.

Stevningen fra Forbrukerrådet ble levert i juni i fjor, og nå har altså Oslo tingrett besluttet at søksmålet får fremmes.

Søksmålet kan bli det største massesøksmålet i norsk historie.