Eiendomsmegler dømt til å betale 4,5 millioner

– Vi må nå lese dommen og eventuelt vurdere spørsmål om anke, sier Killengreens advokat Kjetill Arnold Mellum til Dagens Næringsliv.

Mellum viser til at han vil gå grundig gjennom dommen, som falt fredag ettermiddag, før en eventuell beslutning om å anke.

Bakgrunnen er at en eiendom i Langmyrveien på Nordberg i Oslo ble solgt for 10,5 millioner kroner tidlig på høsten 2016.

Selger var Ellen Dahl, kjøper var en profesjonell eiendomsutvikler, og megler var Jens Christian Killengreen i Nordvik & Partners Eiendomsmegling Skøyen.

Kort tid senere ble boligen solgt videre tre ganger, først for 15 millioner, deretter for 16 millioner, og så til en sum av 18,2 millioner kroner.

Prisen steg altså voldsomt på kort tid, målt mot summen førsteselger valgte å selge for, etter råd fra sin megler.

Ellen Dahl mener megler er å laste for at ikke hun fikk et høyere bud på eiendommen i utgangspunktet.

Hun mener megleren har påført henne et tap på mange millioner kroner, og har tatt ut stevning mot ham og meglerkontoret på Skøyen. Dahl krevde 7,6 millioner kroner i erstatning.

Nå har tingretten sagt sitt, og konkludert med at megleren må betale 4,5 millioner kroner.