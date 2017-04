Årsaken til at Huseiernes Landsforbund går til sak mot Oslo kommune er at eiendomsskatten, som er innført i Oslo, har et så høyt bunnfradrag at den bare rammer noen få.

De mener dette strider mot eiendomsskatteloven.

Oslo kommune svarer på sin side at lovligheten av eiendomsskatten ble grundig gjennomgått før den ble innført i 2016.

– Oslo har som de fleste andre norske kommuner innført eiendomsskatt. Oslo kommune mener eiendomsskatten er utskrevet på lovlig vis. I forkant av at eiendomsskatten ble innført, gjorde kommuneadvokaten en grundig juridisk vurdering av Oslos modell, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) til E24.

Valgløfte



Raymond Johansen og Arbeiderpartiet i Oslo gikk til valg med et løfte om en eiendomsskatt i hovedstaden som skulle skattlegge om lag to av ti Oslo-boliger.

Dette ble gjenstand for debatt, og spørsmålet om lovligheten ble tatt opp i den offentlige debatten allerede i 2015.

– Her er man i alle fall i nærheten av en grense, forklarte skatteprofessor Fredrik Zimmer til DN.

INNFØRTE EIENDOMSSKATT: Oslo byråd, her representert ved Lan Marie Berg (Mdg) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Kommunen er saksøkt, og saken skal nå opp i tingretten.

Prinsipp



Huseiernes Landsforbund har hyrt inn en av landets fremste skatteadvokater, Bettina Banoun, i advokatselskapet Wiersholm, for å føre frem deres sak.

Oslo-skatten Eiendomsskatten i Oslo er innført av det rødgrønne byrådet for alle boliger med en takstverdi over 4 millioner kroner – to promille første år og tre promille fra 2017. Oslo topper listen over høyeste bunnfradrag, som altså betyr at de har lavest eiendomsskatt.

– Dette er en prinsipiell sak, og vi mener vi har god støtte for vårt syn – at eiendomsskattemodellen er ulovlig, sier Banoun til E24.

Noen dager før fristen til å melde seg på gruppesøksmålet gikk ut var antallet påmeldte passert 3.200.

Huseiernes Landsforbund skal dekke alle saksomkostninger, uansett utfallet i saken.

Det er vanskelig å vite hva konsekvensene eventuelt vil bli om utfallet ender i forbundets favør.

Om bunnfradraget senkes, så vil det bety at flere må betale eiendomsskatt i Oslo, og at dem som betaler må betale mer.

Slik skattlegges boligen din Skattesats: Kommunen kan kreve fra 2 promille og inntil 7 promille i skatt på eiendommer, men må starte med to. Satsen kan deretter økes med maks to promille per år. Kommuner som vil ha maksimal skattesats må altså øke den gradvis. Verdiberegning: Skattesatsen regnes ut ifra et verdigrunnlag på eiendommen. Kommunene kan velge å taksere eiendommer selv, eller legge ligningstall fra Skatteetaten til grunn. Bunnfradrag: Kommuner kan i tillegg ha bunnfradrag som trekkes fra beregningsgrunnlaget. Det vil si at det er en nedre grense på hvem som får skatt. Det gjør at rimeligere eiendommer skattes mykere – eller unngår eiendomsskatt helt. Bunnfradraget varierer kraftig – i noen kommuner er det kun 100.000 kroner, mens i Oslo er det på fire millioner.