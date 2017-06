I en fersk avgjørelse ilegger EU-kommisjonen Alphabets Google en bot på 2,42 milliarder euro for brudd på konkurransereglene.

Det tilsvarer drøye 23 milliarder kroner med dagens valutakurs, og beslutningen kommer etter mange år med undersøkelser.

Boten skyldes påstått misbruk av markedsmakt innen søk. EU mener at Google har brutt regelverket ved å gi en fordel til sin egen shoppingtjeneste.

Du kan følge pressekonferansen til EU-kommisjonen i vinduet over.

Google må nå avslutte denne typen virksomhet innen 90 dager. Ellers vanker en bot på inntil fem prosent av den daglige globale omsetningen i morselskapet Alphabet, ifølge en pressemelding fra EU-kommisjonen.

Ifølge Reuters er boten den største til et enkelt selskap i en konkurransesak.

Hevder Google brøt reglene



EU-kommissær Margrethe Vestager, som har ansvaret for konkurransepolitikk, sier at Googles strategi for sammenligning av shoppingtjenester ikke bare handlet om å tiltrekke kunder gjennom å gjøre egne produkter bedre enn konkurrentenes.

– Isteden misbrukte Google markedsdominansen som en søkemotor ved å promotere sin egen shoppingtjeneste i søkeresultater, og nedgraderte konkurrentenes, sier Vestager.

Hun sier videre at Google har brutt EUs konkurranseregler, gjennom at andre selskaper ble nektet sjansen til å konkurrere, samt at forbrukerne ikke fikk et reelt valg av tjenester.

Selv sier Google i en uttalelse at selskapet er uenige i EUs konklusjon, og at det vil vurdere en anke, skriver Financial Times (bak betalingsmur).

saken fortsetter under

BØTELEGGES: Google må ut med tilsvarende 23 mrd. kroner for brudd på konkurranseregler, krever EU.

Krever likebehandling



EU-kommisjonen viser til at Google gikk inn i markedet for sammenligning av shopping i 2004, gjennom et produkt som først het «Froogle», men deretter fikk navnet «Google Product Search» i 2008, og siden 2013 har blitt kalt «Google Shopping».

Gjennom tjenesten kan man sammenligne produkter og priser på nett.

Ifølge kommisjonen er Google skyldig i å gi denne tjenesten en ulovlig fordel i søkeresultatene, som resulterte i at konkurrentene ble mindre synlige.

Praksisen som EU slår ned på omfatter 13 land og skal ha gitt Google trafikk på bekostning av konkurrentene.

Størrelsen på boten er beregnet med utgangspunkt i inntektene fra tjenesten i landene.

Kommisjonens krav er at Google endrer praksis slik at selskapets egen tjeneste blir likebehandlet med konkurrentenes.

Om ikke trues det altså med bøter på inntil fem prosent av morselskapets daglige omsetning.

I fjor hadde Alphabet en omsetning på drøye 90 milliarder dollar.

Fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, sier i en kommentar at Google «har fått en veldig dominerende stilling på internett».

– For forbrukerne blir det vanskeligere å ta et opplyst valg når Google for eksempel manipulerer søkeresultatene for egen vinning. Googles søkemotor er portalen til internett for milliarder av forbrukere. Det skal være konkurranse og valgfrihet, og rettferdige søkeresultater. Bevisene kommisjonen har sett, tyder på at dette ikke har vært tilfelle, sier han.