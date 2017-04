Forbrukerombudet har ilagt sportsgiganten Gresvig 400.000 kroner i tvangsmulkt for ulovlig markedsføring etter at en Intersport-butikk i Oslo annonserte elsykler til «sinnssyke priser».

Administrerende direktør Pål Rasmussen beklager det han kaller en «formalia-feil», men reagerer på straffen. Han fremholder at reklamelovbrudd er vanlig.

– Når hele sportsbransjen har et bransjeproblem med brudd på markedsføringsloven, opplever vi denne reaksjonen som veldig streng. Det er uheldig at en forseelse fra én butikk kan utløse tvangsmulkt på 400.000 kroner, sier Rasmussen til E24.

Men Forbrukerombudet sier det ikke handler om én forseelse.

De tok Gresvig for samme type reklame-lovbrudd også i 2012, og varslet da en klekkelig bot hvis det samme skjedde igjen – noe de mener nå er tilfelle.

Rabatt fra hva?

Det er et kundebrev fra Intersport Oslo Sentrum som nå får Forbrukerombudet til å ta affære. Der brukes begreper som «EL-sykkelsalg», «knallpriser» og «sinnssyke priser» i annonseringen av fem elsykkel-modeller, priset fra fem tusen til 16.000 kroner.

Men hvor gode kjøp var elsyklene egentlig?

Ombudet bet seg merke i at sportsbutikken unnlot å opplyse om førpriser, slik man er pliktig å gjøre når varer stemples med tilbud- og salgsbegreper.

Dermed fremgikk det heller ikke hvor stort avslag du fikk, eller om de angivelige knallprisene i det hele tatt var rabatterte.

Etter nærmere undersøkelser fant ombudet heller ingen dokumentasjon på at flere av sykkelmodellene faktisk hadde blitt solgt i volum til høyere priser før sykkelsalget.

Det fremkommer i et brev ombudet har sendt Gresvig-konsernet, som E24 har fått innsyn i. Der stemples elsykkel-reklamen som et «klart lovbrudd».

REAGERER HARDT: Forbrukerombud Elisabeth Lier.

Ble advart i 2012

– Salg er et triggerord med sterk appell til forbrukerne. For at kundene skal kunne være sikker på at en rabatt er en rabatt, må førprisen komme tydelig frem i reklamen, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

– Vi reagerer svært negativt på å få denne typen bot, sier Rasmussen i Gresvig.

Han sier de legger seg flate for at de ikke opplyste om førpriser, men mener 400.000 kroner er svært høyt, og en reaksjon som ikke står i stil til forseelsen.

Og det er ikke dagligdags at ombudet ilegger bøter. Den harde reaksjonen kommer fordi dette er andre gangs forseelse, slik ombudet ser på saken:

I 2012 slapp Gresvig unna med et såkalt forbudsvedtak med tvangsmulkt for ulovlig salgsmarkedsføring. I praksis betød det at Gresvig fikk en «sovende» bot som først hentes fram hvis det samme skjer igjen.

Beløpet ble satt til 800.000 kroner, men ombudet halverer nå staffen fordi elsykkel-annonseringen ikke var landsdekkende.

Samtidig mener de det er skjerpende at Gresvig har hatt «flere anledninger til å innrette sin salgsmarkedsføring i henhold til markedsloven» – og at sportsaktøren selv har uttrykt at de har «fått på plass skjerpede rutiner som skal hindre nye lovbrudd».

– Ingen kunder ble villedet her

Gresvig har mulighet til å klage på bot-vedtaket til Markedsrådet.

– En eventuell anke skal vi ta stilling til rett etter påske, sier Rasmussen.

Gresvig-sjefen beklager at Intersport-butikken unnlot å skrive førpriser i nyhetsbrevet, men poengterer at brevet ble sendt ut til «svært få kunder» i et begrenset geografisk område.

Han avviser at kunder ble lurt.

– Da dette var et reelt tilbud med nedsatte priser, var det var ingen kunder som ble villedet her.

– Men ombudet mener også det mangler dokumentasjon på at flere av syklene hadde blitt solgt til høyere reelle priser tidligere?

– Jeg har registrert det, men dette var utvilsomt nedsatte priser og reelle tilbud. Da blir det en formaila-feil når førpriser utelates, mener Rasmussen, som legger til at han mener reaksjonen i lys av disse forholdene blir svært streng.

Skal vurdere bot-anke over påske



– Men denne boten utløses jo som følge av at dere ble tatt i det samme lovbruddet i 2012. Er det da så strengt, når det samme skjer igjen?

– Som sagt er vi enige med Forbrukerombudet om opplysningene som manglet, men vi synes det er en disproporsjonal reaksjon.

– Ombudet vektlegger at dere siden forrige gang har hatt sjansen til å skjerpe rutinene. Synes du dere har gjort nok?

– Det er klart at når vi har denne boten foran oss, blir det feil å si at vi har gjort nok. Dette er et komplekst område, og Gresvig jobber kontinuerlig med å forbedre våre rutiner for å unngå denne type feil. Vi er svært opptatt av å alltid ha gode markedsføringsrutiner for å fremme våre tilbud på en korrekt måte overfor våre kunder.