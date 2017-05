Lufthansa vraker regel: Vil droppe to personer i cockpiten

Det europeiske luftfartsikkerhetsbyrå (EASA) stiller nå nye krav til flyselskaper som ønsker å gå bort fra regelen om at det må være to personer i cockpiten samtidig. Lufthansa har gått ut med at de følger de skjerpede kravene til EASA, og står dermed i posisjon til å forkaste regelen, skriver det danske bransjemediet Check-in.

Regel for bedret sikkerhet

Flyselskaper over hele verden innførte regelen om at det alltid skulle være to personer i cockpit samtidig i kjølvannet av Germanwings-ulykken i 2015, da et Airbus A320-fly fra tyske Germanwings styrtet i de franske Alpene på vei fra Barcelona til Düsseldorf. 149 mennesker omkom i den tragiske flystyrten.

Etterforskningen som fulgte viste at annenpiloten hadde lukket medpiloten ute fra cockpiten, og deretter begått selvmord ved å bevisst styrte flyet.

Dermed tilsluttet mange av flyselskapene seg til to persons-regelen. Hvis en flykaptein eller styrmann måtte på toalettet eller lignende, skulle et medlem av kabinpersonalet gå inn i cockpiten i mellomtiden.

Regelen kom etter at det ble gjennomført en grundig sikkerhetssjekk i forbindelse med bemanningen av cockpitene hos Lufthansa-selskapene.

Det skulle, i tillegg til innføringen av to personer, stilles skjerpede medisinske krav, og at kvaliteten på pilotenes mentale helsevurdering skulle heves.

Flyselskapene var kritiske

Men nå har flyselskapene til Lufthansa, som omfatter Germanwings, Austrian Airlines, Swiss og lavprisselskapet Eurowings, vraket den to år gamle regelen.

På nyåret i fjor gjennomførte EASA en undersøkelse for å kartlegge om det ville oppstå nye sikkerhetsutfordringer som følge av den nye pilot-regelen.

Allerede da var kritikken fra flyselskapene sterk, og et flertall av selskapene som deltok i undersøkelsen mente at regelen ikke burde være et lovlig krav.

Den omfattende undersøkelsen til flyindustriens sikkerhetsmandat hadde til sammen 3.800 respondenter fra luftfartsorganisasjoner og flyselskap verden over. Undersøkelsen viste at respondentene i stor grad mente det nye sikkerhetstiltaket ville være ineffektivt, og derimot ha en negativ innflytelse på sikkerheten samlet sett, ifølge flyindustriens bransjeside Check-in.

Kritikken omfattet muligheten for at nye risikomoment ville oppstå, dersom selskapene måtte sørge for at det alltid befant seg to personer i cockpiten.

Respondentene pekte i stedet på behovet for forebyggelse, som at det måtte bli mer oppmerksomhet rundt psykiske lidelser.

Skjerpede krav

EASA har stilt en rekke krav som må være tilfredsstilt for at selskapene som ønsker det kan avskaffe den nevnte regelen. Lufthansa-gruppen mener nå at de oppfyller kravene, og meldte allerede denne uken at alle krav er møtt.

Kravene omhandler en omfattende kontroll av flyselskapenes piloter, med blant annet grunnleggende prosesser for å vurdere pilotenes psyke. EASA krever også at selskapene skal vise en evne til å minimere psykologisk og sosial risiko om pilotene kan bli utsatt for. Dernest skal pilotene alltid kunne ha adgang til psykologisk hjelp.

EASA foreslo i august i fjor at også helseundersøkelser av pilotene skulle utføres på jevnlig basis, samt at sikkerheten skulle styrkes ved å inkludere testing av narkotika og alkoholinntak på piloter.