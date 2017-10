Japansk gigant innrømmer juks med metall-data

Innrømmelsen fra øynasjonens tredje største stålprodusent kom søndag. Ifølge Bloomberg har selskapet forfalsket data for at enkelte aluminium- og kobberdeler skulle passere kundenes kvalitetsstandard.

De aktuelle produktene skal ha blitt levert til over 200 kunder, men det er foreløpig uklart hvem som er rammet. Det er imidlertid kjent at blant andre Mitsubishi Heavy Industries' fly- og bildivisjon er blant mottagerne.

Ifølge Kobe Steel ble de feilaktige dataene avdekket gjennom inspeksjoner i perioden september 2016 til august 2017.

Det skal ikke ha blitt rapportert om sikkerhetsproblemer relatert til produktene, som utgjør rundt fire prosent av konsernets samlede aluminium- og kobberforsendelser.

I vekt utgjør dette omtrent 20.000 tonn, skriver Financial Times (for betalende kunder).

BUKKET: Kobe Steel-toppen Naoto Umehara (t.h.) bukker og beklager under en pressekonferanse om skandalen i Tokyo.

Beklager



Selskapet vurderer fortsatt den finansielle skaden jukset har forårsaket.

– Vi beklager på det sterkeste å ha forårsaket denne seriøse hendelsen og beklager helhjertet å ha forårsaket så mye bekymring og besværlighet, sier konserndirektør Naoto Umehara i Kobe Steel ifølge avisen.

Mitsubishi Heavy Industries opplyser at aluminiumet har blitt brukt i deres ferskeste kortdistansefly, men at det ikke er avdekket sikkerhetsproblemer relatert til dette. Den aktuelle flymodellen er for tiden til godkjenning i USA etter en krevende utviklingsprosess.

Flere skandaler



Kobe Steel-saken er ikke den første skandalen som har rammet japansk næringsliv den siste tiden.

I fjor innrømmet Shinko Wire, som også er tilknyttet Kobe Steel, at kunder hadde fått oppgitt feilaktig informasjon om styrken i deres stålwire.

Tidligere i år sa også Takata seg skyldig i å ha misledet bilprodusenter om sikkerheten relatert til deres eksploderende airbag-systemer.

Selskapet Toyo Tire & Rubber skal i 2015 ha gitt feilaktig data om gummiprodukter brukt til å sikre bygninger mot jordskjelv, mens Nissan sist uke tilbakekalte minst én million biler i Japan etter at det ble kjent at uautoriserte inspektører har kvalitetsgodkjent kjøretøyene.