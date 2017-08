To dømt i Jotun-saken

De to som ble frifunnet, trenger nå ikke betale sakskostnader verken for tingretten eller lagmannsretten, skriver Sandefjords Blad mandag kveld.

De to andre av de fire som nå foreløpig har fått sine saker ferdig behandlet i rettsapparatet, slipper imidlertid ikke unna straff.

Den ene av dem er i lagmannsretten dømt til fengsel i tre år, inndragning av vel 450.000 kroner og en erstatning til Jotun på 112.000 kroner. Han vant delvis fram med sin anke og straffen i lagmannsretten er et halvt år kortere enn den han fikk i tingretten.

Den andre mannen som nå er dømt i saken, nådde ikke fram på noen punkter med sin anke, ifølge Sandefjords Blad. Han er blant annet dømt til fengsel i ett år og åtte måneder og til å betale en erstatning til Jotun. Han må også betale sakskostnader.

Aktor, statsadvokat Marit Formo, sier påtalemyndigheten ikke vil anke dommen.

– Vi er fornøyde med å ha fått gjennomslag for at det foreligger grov korrupsjon, utroskap og bedrageri for to av de tiltalte, sier hun.

I alt seks personer har vært tiltalt i korrupsjonssaken, som ble varslet av en av Jotuns leverandører i mai 2012.

