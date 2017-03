Svein og Tone saksøker Nordea for millioner

I 2008 lånte ekteparet Svein og Tone Henjesand 2,5 millioner i Nordea for å kjøpe et feriehus i Provence i Frankrike.

Det ble en økonomisk katastrofe.

Lånet ble nemlig ikke tatt opp i kroner, men i sveitserfranc – som styrket seg kraftig mot norske kroner i årene som fulgte. Det betydde at lånet ble mye dyrere for det norske ekteparet, som jo får lønn i norske penger.

Lånebeløpet på eiendommen til 2,5 millioner ble på grunn av den endrede valutakursen skjøvet opp i 4.146.401 kroner.

Nå saksøker paret Nordea.

– Vi ønsker å få tilbake pengene våre, men tar også saken for retten for å klargjøre rettighetene for andre som har lidd tap på valutalån, sier Svein Henjesand.

– Vi tar stevningen til etterretning, men har ingen ytterligere kommentar, sier Nordea-pressesjef Christian Steffensen.

Sveitsersjokk



Da ekteparet tegnet låneavtalen i 2008 kostet en sveitserfranc 5,15 kroner.

Samme høst begynte den å styrke seg mot norske kroner. Ved årsslutt utgjorde lånet 3,2 millioner kroner, altså 700.000 kroner mer enn ved tegningen.

Husker du? E24 skrev flere saker om da sveitserfrancen eksploderet mot kronen i januar 2015

En større smell kom mange år etter, i det som beskrives som et av tidenes store valutasjokk:

Ved lunsjtider 15. januar 2015 annonserte den sveitsiske sentralbanken at de ga opp sitt valutaforsvar mot euro. På minutter ble lånet til Svein og Tone ytterligere 800.000 kroner dyrere.

Låneøkningene fikk Nordea til å kreve stadig mer tilleggssikkerhet. I starten sier ekteparet at de klarte å låne av familien. Etter valutasjokket i 2015 klarte de imidlertid ikke å skaffe til veie nok penger, og låneavtalen ble kansellert.

På dette tidspunktet sto sveitserfrancen i 8,52 kroner, og lånet hadde vokst 1.646.401 kroner siden 2008.

I tillegg ble ekteparet krevd for 97.700 kroner i valutakurstap på renter.

I søksmålet krever de at de blir økonomisk stilt som om avtalen aldri ble inngått. I tillegg krever de at retten utmåler en passende erstatning. Til sammen kreves Nordea for over to millioner kroner.

– Rådet til ren spekulasjon



Flere norske banker fraråder vanlige privatkunder å ta opp valutalån. Kjetil Søyland hos meglerselskapet Multi Markets har kalt det «verdens desidert farligste finansprodukt».

FØRER SAKEN: Advokat Jon-Andreas Lange i Dalan advokatfirma.

Finansmann Peter C. Warren mener norske valutalånskunder kan ha krav på erstatning for dårlig rådgivning.

Og det er dårlig rådgivning Svein og Tone mener de fikk. De fremholder at sveitserfranc-lånet slett ikke var deres idé, men Nordea-rådgiverens.

– De ville i utgangspunktet ha et vanlig nedbetalingslån, men ble rådet til å ta opp lån i sveitserfranc og veksle om til norske kroner, sier ekteparets advokat, Jon-Andreas Lange i Dalan advokatfirma, til E24.

– Dette rådet innebar ren valutaspekulasjon. Det var både unødvendig og uegnet ut fra kundens behov, fortsetter Lange.

– Visste at de ikke ønsket risiko



I søksmålet argumenterer advokaten for at sveitserfranc-lånet må anses som et «komplekst instrument med høy risiko» som bare i helt spesielle tilfeller bør gis til forbrukere.

Lange mener dette definitivt ikke var et slikt tilfelle. Han viser til at ekteparet hadde valgt en investeringsprofil med lav til moderat risiko da de ble Private Banking-kunder i Nordea.

Imens har valutalån svært høy risiko og burde blitt frarådet, fremholder han.



– Banken visste at kunden ønsket forsiktige plasseringer, ikke risiko. Det er vanskelig å forstå rådgivningen, og jeg kan da heller ikke se at Nordea har gitt noen god forklaring på den. Avtalen er urimelig og i strid med god forretningsskikk, mener advokaten.

Selv om Nordea ikke vil kommentere denne saken overfor E24, har de tidligere avvist anklagene overfor Dagens Næringsliv, som intervjuet ekteparet før de gikk til søksmål.

Finanskrisen



I artikkelen fremholdt Nordea at kunden må bære ansvaret. Ifølge stevningen til tingretten har også Nordea også forklart at de «kunne ikke forutse finanskrisen eller dennes virkninger».

Advokaten mener det er en dårlig bortforklaring.

– Finanskrisen spredte seg til valutamarkedet fra omkring august 2007, det vil si over et år før avtaleinngåelsen. Avtalen ble inngått noen dager etter at Lehman Brothers gikk konkurs. Banken kan derfor ikke hevde at den ikke visste at det var svært usikre tider i valutamarkedet da den anbefalte valutaspekulasjonen.