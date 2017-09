Økokrim inndrar bruksretten til norsk Popcorn Time-domene

Allerede i mars i fjor tok Økokrim beslag i domenenavnet popcorn-time.no. Nå har de utferdiget forelegg med inndragning av bruksretten til domenet.

Man vet ikke hvem som står bak domenenavnet, men man mener at denne personene har medvirket til overskridelser av åndsverksloven i stor skala. Besitteren av domenet mister altså nå muligheten til å bruke det.

– Økokrim har utstedt et inndragningsforelegg mot besitteren av bruksretten til domenet popcorn-time.no. Inndragningsforelegget retter seg mot besitteren, da gjerningsperson i saken er ukjent. Det foreligger ikke holdepunkter i etterforskningen for at besitteren av domenet selv har foretatt de straffbare handlingene, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim.

Pirat-versjon



Besitteren av domenenavnet har nå en frist på fem dager på å vedta eller ikke vedta forelegget.

Avgjørelsen tatt av Økokrim er altså hittil siste kapittel i en rettslig tvist som har pågått siden 2015. I fjor konkluderte lagmannsretten at Økokrim måtte gå tilbake til tingretten med beslagssaken.

Popcorn Time var en gratis deletjeneste for filmer og TV-serier. Kort forklart var det en pirat-versjon av populære strømmetjenester som Netflix og Spotify.

Brukere som så filmer på Popcorn Time hjalp samtidig andre brukere med å laste ned den samme filmen gjennom såkalt peer to peer-teknologi.

På det norske domenet kunne programvaren til Popcorn Time lastes ned.