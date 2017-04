For aller første gang i Vinmonopolets 95 år lange historie holder de åpent også på påskeaften.

I desember 2014 fikk den blåblå regjeringen flertall i Stortinget for å holde Vinmonopolet åpent på valgdager og de ulike «-aftenene», som for eksempel påskeaften.

Likevel har man møtt stengte dører i høytiden, også på påskeaften i fjor. Årsaken er at aftenen var definert som fridag i tariffavtalen som omfatter de ansatte i Vinmonopolet.

I år holder polet derimot åpent, etter at forhandlingene med Akademikerforbundet, som er underordnet arbeidstagerforeningen Unio, gikk i mål.

Vinmonopolets åpningstider i påsken: Vanlige tider mandag 10. og tirsdag 11. april (10.00 – 18.00)



Halv dag onsdag 12. april, altså til kl. 15.

Halv dag påskeaften, lørdag 15. april (10.00 – 15.00)

Enkelte mindre lokale utsalg kan stenge tidligere. Oppdaterte lister vil være å finne på Vinmonopolets sider. (Kilde: Vinmonopolet)

– Påskeaften var definert som fridag for våre ansatte, så vi forhandlet da på dette i forbindelse med lønnsoppgjøret i fjor. Dette gikk igjennom, så i år kan vi holde åpent, sier kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet, til E24.

Noe variasjon

Dermed får altså nordmenn en ekstra dag til å handle inn alkoholholdig drikke.

– Alle butikkene våre har åpent mandag, tirsdag og onsdag – samt påskeaften. Men onsdag og selve påskeaften holder vi lørdagsåpent, og da stenger butikkene klokken 15, opplyser Lorentzen.

Det eneste unntaket er i Hammerfest. Her holder polet stengt påskeaften fordi senteret det ligger i, holder stengt.

INFORMERER: Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet.

Åpningstidene for de ulike utsalgsstedene kan også variere noe. Noen utsalg kan åpne klokken 11 eller 12, i stedet for klokken 10 på virkedagene i påsken. Og noen utsalgssteder, som for eksempel i Vardø, vil stenge klokken 14 i stedet for klokken 15 på påskeaften.

– Men stort sett holdes det åpent fra klokken 10 til 18 på mandag og tirsdag, og fra klokken 10 til 15 på onsdagen og påskeaften, understreker Lorentzen, som viser til at åpningstidene ligger tilgjengelig på Vinmonopolets nettsider.

Forventer «trøkk»

Vinmonopolets salg økte med én prosent til 81,3 millioner vareliter i 2016. Dette var en vekst på 830.000 vareliter fra fjoråret.

Mens salget av rødvin går ned, er salget av hvitvin, rosévin og musserende økende. Den største relative veksten gjaldt for alkoholfrie drikker, som økte med 25 prosent fra 2015 til 2016.

Og Vinmonopolet forventer økt trafikk også i påsken.

– Vi regner med at det blir trøkk nå i påsken, og det avhenger jo litt av hvor folk er i landet. For eksempel i Oslo er det ganske rolig nå, men på utfartsstedene som for eksempel Gol, Hemsedal og i Geilo, der mange ferdes, så kan det naturlig nok bli litt kø, sier Lorentzen.

KØ: Pågangen ved Vinmonopolets utsalgssteder kan være stor nå i påsken. Hvis du befinner deg på et av utfartsstedene i Norge i ferien, kan det være ekstra lurt å sjekke utvalget til din lokale butikk hvis du vil være sikker på å få med deg de riktige drikkevarene hjem.

Når det gjelder forhåndsbestillinger av varer, tror han at det begynner å bli for sent for å kunne hente varene ut.

ØLSESONG: Petter Nome, direktør for Bryggeri- og drikkevareforeningen.

– Det begynner nok å bli litt sent, men jeg vil heller anbefale alle at de kan gå inn på nettsidene våre og sjekke hva den enkelte butikk har på lager. Dermed kan man planlegge og få vite tilgjengeligheten i hver enkelt butikk.

Økende ølsalg

Påsken er en av årets tre salgstopper når det kommer til øl, opplyser Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

– For mange er påsken første varsel om sommer, og da handler det om å nyte frisk og leskende lys pils i solen, sier Nome til E24.

Salgstall fra ølomsetningen, som omfatter 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl, viser en jevn oppgang, ifølge foreningens nettsted Drikkeglede.

– Den viktigste faktoren for salg nå i påsken, spesielt i byene, er været. Sol og varme i påsken er lik utepils, sier Nome.

Han legger til at flere bryggerier tilbyr egne påskeøl, som i motsetning til juleølet er av det lyse slaget.

Vil du handle inn øl til påskeferien, finnes det også noen reguleringer av åpningstidene du bør merke deg.

Salget av øl med alkoholstyrke 4,7 prosent i butikker er regulert av alkoholloven og kommunale forskrifter. Derfor kan det være variasjoner i åpningstidene fra kommune til kommune.

Systembolagets åpningstider i påsken Oslovägen 56, Strømstad: Mandag, tirsdag og onsdag fra klokken 10 til 19



Skjærtorsdag og langfredag stengt

Påskeaften åpent fra klokken 9 til 15 Oslovägen 7: Mandag, tirsdag og onsdag fra klokken 10 til 18

Skjærtorsdag og langfredag stengt

Påskeaften åpent fra klokken 9 til 15 Strömstadvägen, Munkedal: Mandag, tirsdag og onsdag fra klokken 10 til 19

Skjærtorsdag, åpent fra klokken 10 til 18

Langfredag stengt

Påskeaften åpent fra klokken 10 til 14

Ifølge loven skal salget av alkoholholdig drikke opphøre på helligdagene skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag. På onsdagen i midten av påskeuken skal ølsalget etter hovedregelen stenge klokken 15, men her har enkelte kommuner mulighet til å utvide salget til klokken 18. Disse reglene gjelder også for selve påskeaften, lørdag.

Grensehandel

Mange nordmenn tar også turen over grensen til Sverige for å handle drikkevarer til påsken.

Systembolaget holder åpent i flere av påskedagene, men også her vil åpningstidene variere noe fra sted til sted. (Se faktaboks for de viktigste utsalgsstedene ved grensen)

Systembolaget i Strömstadvägen i Munkedal holder også åpent på skjærtorsdag.

Ellers vil Systembolaget holde stengt både torsdag og langfredag i påskeuken, men også her vil det være lurt å sjekke de ulike åpningstidene på Systembolagets hjemmesider.