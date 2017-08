Samsung-arving dømt til fem års fengsel for korrupsjon

Saken oppdateres.

Korrupsjonsskandalen som har truffet toppen av næringslivet og politikken av Sør-Korea har resultert i nok en dom.

Samsung-arvingen Lee Jae-yong (49) ble fredag dømt til fem års fengsel for å være involvert i korrupsjonsskandalen, som også involverte tidligere president Park Guen-hye.

Påtalemyndigheten ønsket at han skulle bli dømt til 12 års fengsel.

Presidenten



Park ble stilt for riksrett og avsatt som president i mars, og tiltalt for korrupsjon i april.

Milliardæren er Sør-Koreas tredje rikeste mann, og han har nå blitt funnet skyldig i å ha sørget for at bestikkelser ble gitt til organisasjoner, og forventet støtte fra tidligere president Park som motytelse, ifølge The Guardian.

Disse organisasjonene ble styrt av Parks venninne, som også er involvert i korrupsjonsskandalen.

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap skriver at det er ventet at milliardæren vil anke dommen.

Overføringer



Lee er sønn av Samsung-styreleder Lee Kun-hee, og han har i praksis ledet Samsung frem til arrestasjonen, på grunn av farens dårlige helse.

Lee ble pågrepet i februar, og sa i sin forklaring at utbetalingene som involverte Samsung ble gjort uten at han visste om dem.

Ingen nekter for at penger har vært overført, men Samsung hevder at de aldri har bedt om gjenytelser og nekter for å ha gjort noe galt, og president Park nekter for at det hadde noe med henne å gjøre.

Da det ble utstedt arrestordre mot Lee, føyk Samsung-aksjen nedover på børsen i Seoul. Børsen var imidlertid stengt da nyheten om dommen kom, men det var tidligere annonsert at den ville komme i dag.

Aksjen endte ukens siste børsdag med en nedgang på 1,05 prosent.