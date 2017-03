SAS risikerer nå å måtte punge ut 70,2 millioner euro, tilsvarende 640 millioner kroner, i bot for påstått kartellvirksomhet innen flyfraktmarkedet.

Nyheten kommer frem i en uttalelse fra EU-kommisjonens konkurransekommissær fredag.

Etter at EU-kommisjonen i 2010 ville bøtelegge SAS og 10 andre selskaper for påstått kartellvirksomhet innen flyfrakt, ble boten annullert av EU-domstolen i slutten av 2015 på grunn av prosedyrefeil.

Siden domstolen ikke avviste eller tok stilling til grunnlaget i anklagene om kartellvirksomhet, prøver EU-kommisjonen seg nå på nytt. Saken omhandler perioden 1999 til 2006 og omfatter tilleggsavgifter som selskapene tok i perioden.



– Millioner av bedrifter er avhengig av flyfrakt som frakter mer enn 20 prosent av all import til EU og nesten 30 prosent av eksporten. Ved å jobbe sammen i et kartell fremfor å konkurrere for å tilby bedre tjenester til kundene flyr ikke med kommisjonen, sier konkurransekommissær Margrethe Vestager, i en uttalelse.

– Dagens beslutning sikrer at selskapene som var del av flyfraktkartellet blir sanksjonert for oppførselen sin, legger hun til.

SAS anker på dagen



Det er Air France og KLM, samt British Airways, som har fått de største bøtene. I tillegg er Air Canada, Martinair, Cargolux, Cathay Pacific, Japan Airlines, Lan Chile og Singapore Airlines på listen.



Kommisjonen påpeker også at personer eller selskaper som mener de er rammet av den påståtte kartellvirksomheten kan søke erstatning i nasjonale domstoler.



SAS sier til E24 at de stiller seg spørrende til at kommisjonen nå prøver seg igjen, og selskapet understreker at de mener de ikke har brutt regelverket.

De viser også til at Lufthansa, som selv gikk til kommisjonen med saken og fikk immunitet, har uttalt at de ikke mener SAS var en del av et kartellsamarbeid.

Selskapet skriver i en børsmelding at de vil anke saken, og legger til at en «ankeprosess kan ta flere år».



– Vi stiller oss store spørsmålstegn ved at EU-kommisjonen velger å gjeninnføre beslutningen som allerede har blitt annullert én gang av EU-domstolen, sier selskapets juridiske direktør, Marie Wohlfahrt, i en børsmelding.



– SAS har gjennom hele prosessen samarbeidet med EU-kommisjonen og har i over 11 år argumentert mot kommisjonens inntrykk av at SAS Cargo deltok i et globalt kartell, sier Wohlfahrt videre, og legger til at selskapet har klare retningslinjer og prosedyrer for å sikre at konkurranseregelverket blir fulgt.



SAS fikk i mars 2016 tilbakeført pengene fra EU etter at domstolen annullerte boten og kommisjonen ikke valgte å anke beslutningen.

I påvente av anken vil selskapet bokføre kostnadene som en engangskostnad i sitt andre kvartal (løper februar-april siden SAS har avvikende regnskapsår).

Årelang prosess



Den totale boten for de 11 selskapene var på 800 millioner euro da den først ble annonsert i november 2010. I uttalelsen fra kommisjonen kommer det frem at den totale summen er noe redusert til 776 millioner euro.

SAS sin andel er altså på snaue ti prosent. Lufthansa og datterselskapet Swiss International slipper bot (100 prosent rabatt) av kommisjonen, fordi de fikk innvilget immunitet av kommisjonen i 2005 for å bistå i undersøkelsene.

Australske Qantas var også på den opprinnelige listen, men flyselskapet anket ikke boten og den opprinnelige boten fra 2010 ble derfor gjeldende for selskapet.