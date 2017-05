Florida-kvinne saksøkte kaffekjede: Fikk 100.000 dollar i erstatning

En samlet jury har vedtatt at Joanne Mogavero fra Florida får 100.000 dollar, eller nærmere sagt over 840.000 kroner, i erstatning etter at hun sølte glovarm kaffe over store deler av kroppen, skriver amerikanske MarketWatch.

Lokket på kaffekoppen hun fikk servert skal nemlig ha sittet så løst at det spratt av, og Florida-kvinnen sølte det varme innholdet over seg.

Drikken var så varm at Florida-kvinnen skal ha påført seg både første- og andregradsforbrenninger etter uhellet.

Skadene hun slet med etter sølingen, som fant sted i Jacksonville i Florida i 2014, førte til søksmålet som ble avgjort i rettslokalene onsdag sist uke.

– De gjorde ingenting galt

Retten har, i tillegg til skadeerstatningen på 100.000 dollar, bestemt at Mogavero får utbetalt en sum på nærmere 85.000 dollar for smertene som fulgte, ifølge Marketwatch.

Starbucks vurderer nå å anke kjennelsen.

– Som vi sa i retten står vi fullt bak våre ansatte i denne saken, og opprettholder meningen vår om at de absolutt ikke gjorde noe galt, sa en pressetalsmann fra den amerikanske kaffegiganten til Marketwatch.

Starbucks er en av verdens ledende kafékjeder, med over 24.395 butikker i mer enn 70 land verden over. Og dette er ikke første gangen kjeden blir saksøkt av misfornøyde kunder.

I fjor saksøkte en annen amerikansk kvinne kjeden etter at de hadde puttet for mye is i drikkevaren hun ble servert. Hun mente at innholdet ble vesentlig redusert av mengden isbiter, og at Starbucks ikke holdt hva de lovet kundene sine hva innholdsmengde angår. Ifølge Marketwatch har kaféikonet tidligere blitt saksøkt for å underfylle kaffe-lattene sine med over 25 prosent.

Flere «absurde» søksmål

I mars saksøkte en mann fra Massachusetts mer enn 20 kaféer fra kjeden Dunkin' Donuts. Han hevdet at kjeden med vilje hadde gitt han feil pålegg på baguetter han hadde bestilt.

Han bestilte nemlig smør på brødet, men endte opp med å få et smørsubstitutt i stedet. Og dermed dundret søksmålet igang mot Dunkin'.

Kjeden svarte med at de ikke oppbevarer smør i romtemperatur av hygieniske årsaker, og at de derfor bruker et smørsubstitutt når de smører på baguettene i lokalet.

I 2014 saksøkte en McDonalds-kunde kjeden for 9 millioner kroner, etter at han ikke fikk en ekstra serviett.

McDonalds har vært i retten flere ganger, blant annet etter at to tenåringer saksøkte hurtigmatkjeden i 2003, fordi de mente at maten var grunnen til at de ble sykelig overvektige.

Den nesten historiske hendelsen i 1994, hvor en 79 år gammel kvinne saksøkte McDonalds etter at hun brant seg på kaffe, resulterte i en erstatning på 2,9 millioner dollar. Beløpet ble senere senket til «knappe» 500.000 dollar.

E24 skrev også om et søksmål mot energidrikk-merket Red Bull, hvor saksøkere mente de ikke fikk «vinger» etter å ha drukket energidrikken. Søksmålet endte i millionklassen.

Og det skjer også i Norge

I 2012 skrev TV2 om hytteeiere på øya Hidra utenfor Flekkefjord som saksøkte en birøkter i området. De mente bienes avføring skitnet til båter, biler og fritidsboliger i området.

Saksøkerne tapte imidlertid søksmålet, og måtte også betale saksomkostninger på 160.000 kroner, etter at saken ble avgjort i retten, ifølge TV2.

Adressa skrev i 2014 om en kvinne som saksøkte kjøpesenteret City Syd i Trondheim etter at skled på en iskrem på gulvet inne på senteret. Kvinnen fikk varige skader etter fallet. Søksmålet gikk ikke igjennom i retten, hvor kvinnen senere ble dømt til å betale tilsammen 63.000 kroner, ifølge Adressa.