ABB varsler om gigant-underslag

Saken oppdateres.

Den sveitsiske industriganten ABB, med røtter i Sverige, opplyser onsdag morgen om at de har oppdaget et enormt underslag i Sør-Korea.

– ABB har oppdaget en sofistikert kriminell polan relatert til signifikante underslag og misbruk av midler ved sitt sørkoreanske datterselskap, skriver ABB i en pressemelding.

Og det er en av ABBs egne ansatte som blir pekt ut som ansvarlig for underslaget.

– Finansdirektøren i det sørkoreanske datterselskapet er mistenkt for å forfalske dokumenasjon og i samarbeid med tredjeparter å stjele fra selskpaet, skriver ABB i pressemeldingen.

Direktøren forsvant



Den mistenkte finansdirektøren forsvant 7. februar og det er etter forsvinningen at ABB har oppdaget det de omtaler som signifikante finansielle uregelmessigheter.

Selskapet startet umiddelbart egen etterforskning av saken og har også meldt saken til politiet som etterforsker den i samarbeid med Interpol.

Ifølge pressemeldingen er underslaget så stort at det vil påvirke regnskapet for 2016 og ABB vil foreta en tapsavsetning i 2016-regnskapet.

– Estimatet er nå er en avsetning før skatt på omloag 100 millioner dollar, heter det i pressemeldingen.

Det tilsvarer 835 millioner norske kroner, med dagens valutakurs.

Det fremgår imidlertid ikke om dette beløpet tilsvarer det de mener at det har blitt bestjålet.

Har sjekket alle konti



ABB skriver at de har at igangsatt tiltak for å begrense skadevirkningen av saken. Dette inkluderer forsøk på å få tilbake de underslåtte pengene, fremme erstatningssøksmål og forsikringskrav.

Dersom de allerede har klart å få tilbake underslåtte midler, og/eller har fått klarhet i om deler av saken dekkes av forsikringen, kan det innebære at det underslåtte beløpet er betydelig større enn de 100 millioner dollarene som belastes regnskapet.

Selskapet skriver også at de har sjekket og fått bekreftet alle konti i sine globale bankforbindelser og skriver at de kan bekrefte at underslaget begrenser seg til den sørkoreanske virksomheten.

Det norske Oljefondet var ved utgangen av 2015 eier av 1,66 prosent av aksjene i ABB, noe som tilsvarte knappe 6,1 milliarder kroner.

Selv om det påståtte underslaget er enormt i seg selv, er det ikke stort nok til å true økonomien til ABB-konsernet.

Det foreløpige regnskapet for 2016 viste nemlig et nettooverskudd på 1,96 milliarder dollar.