Tre av de fire tiltalte dømt i Funcom-saken

Saken oppdateres.

Tingretten mener Trond Arne Aas, Torleif Ahlsand og Bjørn Ottar Toften alle er skyldige i innsidehandel i Funcom-aksjen, skriver dn.no.

Funcoms tidligere salgs- og markedsdirektør Morten Schjelle Larssen ble imidlertid frifunnet for det ene punktet han var tiltalt for.

Dømt for innsidehandel



Samtidig ble både tidligere konsernsjef Trond Arne Aas og tidligere nestleder i styret, Torleif Ahlsand, frikjent for deler av tiltalen, skriver dn.no.

Blant annet avviste retten at de tiltalte hadde en helt annen informasjon enn markedet om forhåndsinteresse og salgstall for dataspillet «The Secret World».

Økokrim sier de vil gå gjennom dommen.

– Vi går grundig gjennom dommen og tar en vurdering på om vi skal anke. Vi er tilfreds med at de tre er domfelt for innsidehandel, sier politiadvokat Lars-Kaspar Andersen i Økokrim til NTB.

Tidligere konsernsjef Aas er dømt til 11 måneders ubetinget fengsel og til en inndragning på over 7,8 millioner kroner for innsidehandel. Han ble imidlertid frifunnet for markedsmanipulasjon.

Alle de tre domfelte er fradømt retten til å drive virksomhet, være daglig leder av et selskap, og å sitte i et selskaps styre.

Solgte aksjer



Bakgrunnen for saken er hva som skjedde under utviklingen av «The Secret World» fra 2011 og frem til lansering av spillet sommeren 2012.

I denne perioden steg aksjekursen til Funcom rundt syv til 23 kroner på det høyeste hovedsakelig basert på forventninger til spillet.

Men da spillet ble lansert i juli 2012 viste det seg å være en gedigen flopp og aksjekursen stupte til fire kroner.

Men før spillet ble lansert og aksjen stupte hadde Funcom-aksjene solgt aksjer i selskaper til skyhøye kurser.