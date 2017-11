Lunder: – Jeg skulle aldri blitt arrestert

Onsdag kom meldingen om at Økokrim henlegger siktelsen mot den tidligere Vimpelcom- og Telenor-toppen Jo Lunder etter bevisets stilling.

Noen timer senere møter Lunder pressen sammen med sin forsvarer, Cato Schiøtz.

– For meg er dagens, eller gårsdagens, henleggelse en endelig bekreftelse på at jeg har snakket sant og ikke vært involvert i korrupsjon, sier han.

Han er meget kritisk til Økokrims håndtering av saken.

– I min sak gikk dessverre det meste galt for dem, særlig i den innledende fasen. Jeg mener fortsatt at den største feilen Økokrim gjorde, var å arrestere meg. Jeg skulle aldri vært arrestert. Det var helt unødvendig, og siktelsen viste seg å være totalt grunnløs, sier han.

– Branntomt



Lunder mener at han burde vært tatt inn til avhør, og at dette kunne ha sjekket ham ut av saken, men at det gikk i prestisje i saken for Økokrim. Han mener også at påtalemyndigheten har uttalt seg uriktig i saken.

– Min soning startet i november 2015. Det var da mitt renommé og mitt omdømme ble ødelagt, sier han.

Den tidligere toppsjefen beskriver en enorm belastning for familien, og at han nå føler seg tom.

– Jeg sto på en branntomt. Jeg brukte 30 år på å bygge opp ting, og alt er egentlig nedbrent.

Lunder mener det er naturlig at saken får konsekvenser, men bedyrer at han ikke har tatt stilling til noe eventuelt søksmål.

– Jeg har ikke startet å vurdere hva slags type konsekvenser dette eventuelt skal være, annet enn at jeg holder alle muligheter åpne fremover, sier han.

Overbevist om uskyld



– Dette er selvfølgelig en gledens dag, men det er en glede som har en bismak. Det er slik at ingen henleggelse kan kompensere den påkjenningen og det tap Jo Lunder har lidd, det han og hans familie har blitt utsatt for. Slik er det bare, sier Schiøtz.

Han sier også:

– Som advokat forventes man å holde en viss avstand til klienten. I akkurat denne saken har jeg behov for å gjøre et lite unntak. Det jeg har lyst til å si, og som Lunder har krav på, er at jeg etter 40 år som advokat aldri har hatt en klient hvor jeg har vært så overbevist om klientens uskyld.

Schiøtz mener at påtalemyndigheten burde snudd i tide, og at den har utvist dårlig skjønn.

– Man må kunne innrømme feil før katastrofen inntreffer, sier advokaten.

Internasjonal sak



Lunder ble i 2015 pågrepet på Oslo Lufthavn og siden siktet for korrupsjon. Han har hele tiden avvist anklagene.

Pågripelsen av Lunder var en del av den såkalte Vimpelcom-saken, som ble rullet opp fra 2012. Svensk TV avslørte da at Telia hadde utbetalt store summer til den usbekiske presidentdatteren Gulnara Karimova, og i løpet av etterforskningen ble også Vimpelcom trukket inn.

Vimpelcom hadde også betalt ut store beløp og saken ble svært problematisk for Telenor, som gjennom å være nest største aksjonær i en årrekke hadde mange av sine folk inne i Vimpelcom-systemet.

Økokrim etterforsket Jo Lunder for å finne ut om han kjente til og godkjente en utbetaling på 30 millioner dollar fra Vimpelcom til et selskap som ble kontrollert av datteren til den tidligere presidenten i Usbekistan.

Jo Lunder gikk av som sjef i selskapet i mars 2015.

Telenor-exit



Vimpelcom har i etterkant av skandalen byttet navn til Veon, og Telenor satte i gang prosessen med å selge seg ut. I september anså Telenor seg som ferdig med aksjesalget og investeringen.

– For å kunne ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om skyld og at dette kan bevises i retten. Det er det samme beviskrav som gjelder for påtalemyndigheten som for domstolene, nemlig at enhver rimelig tvil skal komme siktede til gode, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim i en uttalelse onsdag.



Thorsen ønsket ikke å kommentere mulige reaksjoner fra Lunder og hans forsvarer Cato Schiøtz da E24 snakket med ham før dagens pressekonferanse.