Økokrim henlegger korrupsjonssiktelsen mot Jo Lunder

– Jo Lunder er selvfølgelig veldig lettet og fornøyd. Det har vært en tung tid, sier Jo Lunders advokat Cato Schiøtz til E24.

Onsdag stiller han og klienten på en pressekonferanse i Oslo i forbindelse med at klienten nå er frifunnet to år etter at han i november 2015 ble siktet og pågrepet av Økokrim på Oslo Lufthavn.

Henleggelsen bekreftes også i en melding fra Økokrim onsdag.

– Siktelsen er henlagt etter bevisets stilling. For å kunne ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om skyld og at dette kan bevises i retten. Det er det samme beviskrav som gjelder for påtalemyndigheten som for domstolene, nemlig at enhver rimelig tvil skal komme siktede til gode, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim.

Den såkalte Vimpelcom-skandalen har pågått i årevis og begynte med at det ble avslørt at svenske Telia hadde utbetalt store summer til presidentdatteren i Usbekistan for å få telelisenser i landet, blant annet via postkasseselskapet Takilant. Etter hvert ble også Vimpelcom trukket inn.

Vimpelcom hadde også betalt ut store beløp og saken ble svært problematisk for Telenor, som gjennom å være nest største aksjonær i en årrekke hadde mange av sine folk inne i Vimpelcom-systemet.

Vimpelcom har i etterkant av skandalen byttet navn til Veon, og Telenor satte i gang prosessen med å selge seg ut. I september anså Telenor seg som ferdig med aksjesalget.

Milliardbøter til Vimpelcom og Telia



Usbekistan-skandalen har ført til en stor internasjonal etterforskning som har gått i flere land og omfattet flere personer og selskaper.

Daværende Telia-sjef Lars Nyberg endte med å gå av som følge av skandalen, og han og andre Telia-topper ble i september tiltalt for korrupsjon. Telia har også endt med å betale ut 2,6 milliarder kroner til amerikanske og nederlandske myndigheter i bøter.

For Vimpelcoms del endte saken med at selskapet betalte ut 795 millioner dollar i bøter til amerikanske og nederlandske myndigheter, ettersom det var børsnotert i New York og hadde hovedkontor i det europeiske landet.

Flere sentrale skikkelser i Telenor har også blitt rammet av saken. I oktober 2015 trakk styreleder Svein Aaser i Telenor seg like før næringsminister Monica Mæland hadde tenkt å kaste han som følge av håndteringen av Vimpelcom-saken.

For Jo Lunder har siktelsen og etterforskningen mot han også fått betydelige konsekvenser karrieremessig.



Lunder endte med å trekke seg fra vervet som styreleder i IT-giganten Evry etter at han ble siktet i saken. I tillegg forlot han etter kort tid jobben han hadde fått hos skipsreder John Fredriksen. Jo Lunder skulle egentlig bli en av toppene i Fredriksens milliardimperium, men det ble aldri noe av da Lunder ble satt under etterforskning.