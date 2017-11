Varsler «rekordstort» erstatningskrav på vegne av Jo Lunder

Ingenting er avgjort, men alt peker mot en meget kostbar oppvask etter at Økokrim onsdag henla siktelsen mot den tidligere Vimpelcom- og Telenor-toppen Jo Lunder.

Hans forsvarer, Cato Schøitz, uttalte under en pressekonferanse at han ikke kjenner til at noen som har blitt siktet eller tiltalt av Økokrim har hatt så store tap som Jo Lunder som en konsekvens av dette.

Lunder var, da han ble pågrepet på Gardermoen høsten 2015, konsernsjef i Fredriksen-gruppen.

Kort tid senere ble han permittert fra stillingen, og senere samme år ble det klart at han ikke kom tilbake i jobben.

– Jo Lunder var en av de best betalte næringslivslederne i landet. Han hadde en meget høy, internasjonal stilling som sjef hos John Fredriksen, og en – etter norske forhold – veldig, veldig høy lønn, utdyper Schøitz overfor E24.

Den rutinerte advokaten påpeker deretter at Lunder har ganske nøyaktig to års tapt arbeidsfortjeneste fra dette.

– Bare det lidde tapet er jo mangfoldige millioner. I tillegg kommer erstatning for tap av fremtidig erverv – han får aldri en tilsvarende inntekt – og når man legger sammen lidd tap og tap i fremtidig erverv, får man veldig høye beløp, sier Schøitz.

Nå får du alle økonominyhetene ett sted. Last ned minE24 i Apple Store eller Google Play.

– Rekordstort beløp



Han bedyrer at de ikke har begynt å regne på konkrete summer, men bekrefter at det går mot et historisk krav.

– Det blir et rekordstort beløp etter norske forhold, definitivt. Det ligger jo i sakens natur, som en konsekvens av hans høye lønn.

I verste fall kan saken gå til retten, mener Schøitz.

– Vi skal prøve å kvantifisere dette beløpet og fremme det. Så må vi se om det er grunnlag for en minnelig ordning. Dette kan kanskje bli vanskelig på grunn av beløpets størrelse, og da må domstolene her, som ellers, si siste ordet, sier han.

Lunder selv forteller at han er mindre opptatt av størrelsen på en eventuell erstatning. Først vil han vurdere om et erstatningskrav i det hele tatt skal fremmes, og et slikt krav vil ifølge Lunder «bare være helt i tråd med det som er normalt i Norge».

FAKTA OM JO LUNDER * Norsk forretningsmann, født 28. september 1961. * Har en bachelorgrad fra Oslo Business School og MBA fra Henley Management College ved University of Reading, Storbritannia. * Har hatt ledende stillinger i Telenor over flere år og var konsernsjef i Vimpelcom fra 2011 til 2015, etter å ha hatt styreverv i selskapet tidligere. * Har tidligere vært konsernsjef i Ementor (2004–2007) og leder i Ferd Industrial Holdings (2007–2011) * Ble hentet inn som konsernsjef i Fredriksen-gruppen i mai 2015, men måtte senere samme år forlate jobben som følge av Vimpelcom-saken * Han har også en fortid som fotballspiller og trener i fotballklubben Lyn. Kilde: NTB og Wikipedia

– Jeg er ikke opptatt av det. Sånn jeg skjønner det, så har man etter loven krav på det man har lidd av tap, og jeg kommer til å be om å få det tilbake. Jeg ønsker hverken mer eller mindre. Jeg ønsker bare en rettferdig behandling som beskrevet i norsk erstatningsrett, det er alt, sier han.

Førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim skriver følgende i en epost til E24:

«Vårt oppdrag er å etterforske og avklare mistanke om økonomisk kriminalitet, uavhengig av om mistenkte har en høy inntekt eller ikke. Systemet åpner for at det kan søkes om erstatning når en sak henlegges.»

Ingen Fredriksen-kontakt



Det som virker klart, er at Lunder ikke skal tilbake som toppsjef i konsernet til John Fredriksen.

– Nei, jeg har ikke hatt noen kontakt med dem om det. Det er mye vann som har rent i havet de to siste årene, og jeg har ikke hatt noen løpende kontakt med ham eller det systemet, sier 56-åringen.

Under pressekonferansen ga han uttrykk for at han er skremt fra å ta operative lederstillinger på høyt nivå igjen.

– Jeg tror egentlig jeg kan tenke meg å bli boende i Norge og leve et litt roligere liv i byen her, og kanskje droppe både Moskva, Amsterdam, London og andre byer jeg har levd og jobbet i, sier han.

Mens det har stormet som verst, har Lunder søkt til Nordmarka. Han har løpt, gått turer og syklet i naturen, og der funnet gode opplevelser og et fristed med rom for å tenke.

Nå ser han litt annerledes på verden enn tilfellet var før saken.

– Jeg føler at man får et annet perspektiv på livet. Det har vært en skremmende opplevelse. Jeg gleder meg egentlig mest til å få det litt på avstand, å kunne leve normalt igjen og glede meg i hverdagene.

Føler seg renvasket



Lunder forteller videre at han hverken er såret eller sint.

– Jeg ser ikke på meg selv som et offer. Jeg skjønner behovet for å etterforske en så viktig sak, så jeg har ikke noen problemer med det, sier han, men gjentar at han synes arrestasjonen av ham var unødvendig.

Det han nå først og fremst føler på, er tomhet. Han uttrykker at hovedfokus er på å reetablere livet og «få igjen pusten».

– Det vanskeligste har vært tapet av livskvalitet. Det blir veldig tungt hjemme, det blir altoppslukende og vanskelig å ha hverdagsgleder og hverdagsopplevelser, sier han.

Etter henleggelsen føler han seg imidlertid helt renvasket.

– Det gjør jeg virkelig. Det må jo ha vært en av de mest grundige etterforskningene som noen gang har vært gjennomført, og det har vært brukt enorme krefter, ressurser og tid på dette her, så føler meg helt renvasket.