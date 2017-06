Donald Trumps USA fikk 138.000 nye jobber i privat sektor i måneden som gikk, viser nye tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet.

Det er dårligere enn selv de dårligste anslagene.

På forhånd ga tallknusere estimater fra 140.000 til 231.000 jobber, med konsensus på 185.000, ifølge Bloomberg.

Trump forholder seg så langt taus på Twitter.

Seniorøkonom og USA-ekspert Knut A. Magnussen mener imidlertid at fasiten måtte ha vært enda dårligere for at det skulle bli aktuelt for sentralbanksjef Janet Yellen å avlyse renteheving om noen dager.

– Tross noe svakere tall enn ventet, venter vi at Fed vil sette renten opp 14. juni, fastslår han i en oppdatering.

Laveste ledighet på 16 år



Den tidligere så høye arbeidsledigheten i USA har den siste tiden falt jevnt og trutt.

Nå registreres den til 4,3 prosent – den laveste ledighetsraten siden 2001.

– Nedgangen i ledigheten er viktigere enn sysselsettingsveksten. USA har nå full kapasitetsutnyttelse i arbeidsmarkedet, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank til E24.

Han sier den amerikanske sentralbanken erfaringsvis legger stor vekt på nettopp ledighetsutviklingen.

– Ledigheten er nå svært lav og vi kan da ikke forvente sterk vekst fremover. Skal Trump få fire prosent vekst, så må det skje et under, sier han.

At veksten i USA dabber av vil også redusere veksten i verdensøkonomien for øvrig.

– Men det er ingen katastrofe hvis det skyldes at vi har gått tom for arbeidskraft, sier Andreassen.

– Skuffende få som jobber



Den delen av arbeidsmarkedsrapporten som skuffer Andreassen, er at deltagelsen i arbeidsmarkedet har falt til 62,7 prosent. På topp var denne oppe i 66 prosent.

At ledigheten likevel bare er 4,3 prosent, er fordi tallet kun omfatter aktive jobbsøkere. Det er altså fortsatt svært mange som står utenfor arbeidslivet.

– Det er skuffende få amerikanere som jobber. Det betyr at det er veldig mange amerikanere som ikke er i jobb som normalt skulle vært i jobb, sier Andreassen.

Han sier amerikanernes egen forklaring på den lave deltagelsen i arbeidsmarkedet er at befolkningen blir eldre. Det tviler han på er en riktig forklaring og mener det heller skyldes strukturelle utfordringer for eksempel knyttet til utdanning.

Han tviler på at dagens tall vil påvirke den amerikanske sentralbankens rentesetting.

– Fed skulle nok gjerne hatt en høyere deltagelse i arbeidsmarkedet, men de kan ikke føre pengepolitikken basert på en drøm, sier han.

Samtidig som den nye arbeidsmarkedsrapporten skuffer med antallet nye jobber i mai, nedrevideres jobbtallene fra mars og april med 66.000 jobber.

De siste tre månedene har arbeidsmarkedet i USA fått 121.000 nye jobber i snitt, viser de justerte tallene.

Det betyr at Donald Trump nok må vente en god stund til før hans påstand om å ha skapt én million nye jobber, faktisk støttes av fakta.