AND THE WINNER IS... Det ble sett på som et PR-stunt da han annonserte sitt kandidatur i fjor sommer - men Donald J. Trump vant både republikanernes nominasjon og selve presidentvalget. Dette til tross for kritikk om både rasisme og kvinnefiendlighet. Her kysser han valgplakater fra gruppen "Women for Trump" under et valgarrangement i Lakeland i Florida den 12. oktober. I januar innsettes han som USAs 45. president