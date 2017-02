GRAND HOTEL (E24): – Jeg er en raus mann, sier eiendomsinvestor Christian Ringnes og gir sentralbanksjefen en klar sekser på terningen.

Han var blant samfunns- og næringslivstoppene som var invitert til middag av Norges Bank på Grand Hotel torsdag etter sentralbanksjefens årstale.

Bare timer før talen skulle holdes innkalte finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg til pressekonferanse.

Der fortalte de at regjeringen vil senke handlingsregelen for oljepengebruk fra fire til tre prosent og øke aksjeandelen i oljefondet fra 62,5 til 70 prosent.

Christian Ringnes har merket seg at sentralbanksjefen har oppfordret politikerne til å senke handlingsregelen i mange år, uten gehør:

– Jeg synes det er godt at når noen har mast i så mange år om å få den ned til tre prosent, så fikk han det endelig. Så det var en glede, sier Ringnes, og fortsetter:

– Jeg synes også det var bra at han snakket om at han vil motvirke finansielle ubalanser ved å holde rentene høyere enn det inflasjonsmålet i seg selv kanskje skulle tilsi. Og så blir vi kanskje alle glade når noen snakker så pent om miljøet, og det gjorde han til de grader.

− Det var en god tale som gir et bilde av hvor viktig det er for Norge å kunne selge varene sine, men samtidig at vi også holder orden i norsk økonomi, sa Siv Jensen om talen til E24 på vei inn til middagen.

Les også: Olsen om regjeringens oljepengebruk: – De har fyrt godt

MYE VIL HA MER: Tidligere finansminister og sjef for klimaforskningssenteret Cicero, Kristin Halvorsen, roser sentralbanksjefen for å ta opp klimaproblemene i årstalen. Men terningkast seks får han ikke før han følger opp med mer neste år, sier Halvorsen med et smil.

Roses for miljøprat

I årstalen torsdag slo Øystein Olsen et slag for klimapolitikken, men erkjente at en internasjonal prising av utslipp er vanskelig, selv om han mener det er den beste måten.

HÅPER PÅ HØYERE RENTER: – Jeg tenker at det er bra at vi får rentene opp igjen, ellers kommer ting til å bli altfor mye verdt, sier eiendomsinvestor Christian Ringnes, som samtidig håper på en myk landing etter flere år med høy gjeldsvekst i Norge.

Sentralbanksjefen påpekte at det er forståelig at fattige land vegrer seg for å avgiftsbelegge utslipp hvis store deler av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Samtidig fikk de som heller vil ha subsidier og støtteordninger, fremfor å bære kostnaden til kutt selv, det glatte lag:

– Konsekvensene er en dyrere og mindre effektiv klimapolitikk, sa Olsen.

Tonen skapte glede hos tidligere finansminister og nåværende sjef for klimaforskningssenteret Cicero, Kristin Halvorsen:

− Jeg syntes det er den beste talen Olsen har holdt, jeg var veldig fornøyd med at han brukte mye tid på klima og at han også var inne og sa noe om hvordan økte forskjeller mellom de rikeste og jevne mann og kvinne har betydning for økonomisk usikkerhet, sier Halvorsen til E24.

FANT TONEN: Telenors styreleder Gunn Wærsted.

Til tross for det var det fortsatt igjen ett øye på terningen fra Halvorsen.

− Neste år så forventer jeg at han trapper opp klimaområdet og også tar med klimarisiko, det mest kostbare vi gjør er å drive på som vi gjør i dag, sier hun.

Les også: Ap-topper støtter regjeringens ønske om lavere oljepengebruk

Skipsreder Elisabeth Grieg ville ikke trille terning på Olsens tale, men var fornøyd med innholdet:

− Jeg syntes han hadde med noen veldig viktige perspektiver spesielt på det globale og de globale utfordringene vi har i dag. Kommentaren om klimakrisen var veldig bra, veldig viktig, sier Grieg.

At klimaet ble et tema i talen hadde flere merket seg:

– Han er modig, direkte og ekstremt troverdig. Jeg likte spesielt godt at han roste partene i arbeidslivet for å ha bidratt til en ansvarlig økonomisk politikk og for å bidra til å redde arbeidsplasser. Jeg likte også at han pekte på klimautfordringene på den troverdige måten han gjorde, sier Anne-Kari Bratten, sjef i arbeidsgiverforeningen Spekter.

TOK TIL SEG ROSEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen roste partene i arbeidslivet for å styre lønnsutviklingen i Norge med stødig hånd. Det fikk Spekter-sjef Anne Kari Bratten til å kontre med skryt.

Skipsreder Herbjørn Hansson hadde også fått med seg miljøpraten til Olsen:

– Det var en god tale med økonomisk innsikt, og så var han passe opportunistisk når det gjaldt miljøvern. Så det hele var intelligent skrudd sammen, sier skipsreder og konsernsjef i Nordic American Tankers, Herbjørn Hansson på vei inn til middagen.

FULL POTT: Skipsreder og konsernsjef i Nordic American Tankers, Herbjørn Hansson, sparte ikke på hverken humøret eller kruttet på Grand Hotel torsdag.

Jens Ulltveit-Moe var ikke begeistret for fjorårets tale, i år derimot er han langt mer positiv.

− I fjor var jeg veldig skuffet, men i år var jeg gledelig overrasket over at det var så mye om klima. Jeg syntes det var en veldig sunn beskrivelse av økonomien og utviklingen i den, og at han kom så hardt med klima syntes jeg var veldig gledelig, sier Ulltveit-Moe til E24.

Saken fortsetter under annonsen.

− Det som var veldig bra var dette om nedsiderisiko av å bruke for mye oljepenger, sier han videre.

FRA TO TIL SEKS: Investor Jens Ulltveit-Moe var mye mer fornøyd med årets tale enn fjorårets. Han økte til en klar sekser i år.

– På tide å klare seg med mindre



NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

NHO-leder Kristin Skogen Lund ville ikke kaste terning i år, men mener det er viktig at sentralbanksjefen forbereder oss på en ny virkelighet etter mange års oljerus i offentlige budsjetter:

– Han er klok som vanlig. Han peker jo på at vi går inn i en tid med lavere vekst der vi kan bruke mindre penger, og vi må få fart på omstillingen. Vi må bli flinkere til å dele og å håndtere globaliseringen, sier Skogen Lund.

– Fikk han rett til slutt når regjeringen nå vil senke handlingsregelen?

– Det gjorde han også, sier Skogen Lund.

Også DNB-sjef Rune Bjerke rullet terningen på årets tale. − En femmer, man må alltid ha noe å strekke seg etter, sier DNB-sjef Rune Bjerke

– Har Siv og Erna brukt for mye penger de siste årene?

– Det er i hvert fall på tide å klare seg med mindre, sier Skogen Lund.

Eiendomsinvestor Christian Ringnes er av en annen oppfatning når det gjelder oljepengebruken de siste årene:

– Nei, jeg tror ikke de har brukt for mye. Med det oljeprisfallet vi har hatt tror jeg det har vært nødvendig å ha en sånn bro som de har bygget, sier Ringnes.

NESTEN TIL TOPPS: Norwegian-sjef Bjørn Kjos ga sentralbanksjefen en femmer på terningen i år.

OPPTATT AV HVOR PENGENE KOMMER FRA: Tidligere AP-topp og finansminister, og nåværende sjef i Norsk Olje og Gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, mener det er lurt å justere handlingsregelen nå. Han minnet også om at vi må huske på hvor oljepengene kommer fra.

GOD STEMNING: Norwegian-gründer Bjørn Kjos var i sedvanlig godt humør – det var også NHO-topp Kristin Skogen Lund, selv om hun var skeptisk til å trille terning.