Saken oppdateres.

– Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.

Det sier den vanligvis så mediesky milliardæren Kjell Inge Røkke i et intervju med Aftenposten.

Han gir i intervjuet ingen ytterligere informasjon rundt hva han tenker å gjøre med formuen sin.

Anledningen for intervjuet er nyheten om at milliardæren skal bygge et svært forskningsskip.

Røkke fortsetter:

– Dette skipet er en del av det (gi tilbake til samfunnet, red.anm.). Ideen om et slikt skip har utviklet seg over mange år, men planene er blitt konkrete det siste året.

Plass til 60 forskere



Skipet får navnet REV – en forkortelse for research, expedition og vessel – og det skal bygges i samarbeid med WWF.

Aftenposten får ikke vite hva skipet vil koste å bygge, men skriver at Røkke vil finansiere og drifte det.

Byggekontrakten med skipsverftskonsernet Vard ble undertegnet mandag, og byggingen skal skje i Norge og Romania.

Forskningsskipet blir 181 meter langt og skal være ferdig sommeren 2020. Skipet skal ha et mannskap på 30 og plass til 60 forskere.

Skipet skal ha utstyr til å kunne foreta målinger både i atmosfæren og ned til 6.000 meters dyp. REV skal også kunne suge opp og brenne plastsøppel som det kommer over på sin ferd.

Røkke sier han ikke har planer om å tjene noen penger på prosjektet.

Kjemperik



Røkke har i en årrekke figurert på lister over Norges rikeste personer.

Han befinner seg på tiendeplass på Kapitals rikingliste, med en formue på 17,2 milliarder kroner.

Han er den største eieren i Aker, gjennom selskapet TRG Holding, som eier 67 prosent av eierselskapet Aker ASA. Nest største eier i Aker er Folketrygdfondet med 3,5 prosent.

Aker forvalter eierdeler i selskaper verdt 35,14 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret, inkludert Aker BP som er verdt 20,9 milliarder kroner, Ocean Yield som er verdt 6,4 milliarder og Aker Solutions verdt 3,9 milliarder.

Selskapet har også eierskap i selskapene Kværner, Aker BioMarine og Akastor.

Ikke den eneste



Kjell Inge Røkke blir ikke den første rikingen som gir bort store deler av sin formue.

Disse har også gitt av sine enorme formuer:

* Mark Zuckerberg – Planer om å gi bort 99 prosent av Facebook-aksjene til gode formål

* Bill Gates – Gir bort store deler av formuen sin til veldedig arbeid

* Warren Buffett – Forpliktet seg i 2006 til å donere 43,6 milliarder dollar

* Olav Thon – Opprettet en stiftelse for å gi formuen til forskning, 25,4 milliarder kroner

* Trond Mohn – Gitt store pengesummer til idrett, forskning og medisinsk utstyr

* Elon Musk – Donert 56 millioner kroner til AI-forskning

* Sara Blakely – Viet seg til å donere noe av formuen til veldedighet gjennom «The Giving Pledge»

Kilde: http://www.aftenposten.no/okonomi/Ikke-alene-om-a-gi-bort-formuen-19077b.html

