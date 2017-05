Nå kommer Sivs vårbudsjett: Slik er ståa i norsk økonomi

Torsdag er det duket for en ny runde med diskusjon om hva vi bruker pengene på.

Klokken 10.45 deler finansminister Siv Jensen ut ferske tall og spådommer om norsk økonomi – og kanskje noen ekstra godbiter før høstens valg – i revidert nasjonalbudsjett.

Du kan se henne snakke direkte på regjeringens nettsider

– I år er det valgår, og det er partienes siste sjanse til å markere standpunkter og prioriteringer, skrev DNB-analytiker Kyrre Aamdal i en rapport onsdag.

– Så er det nok slik at de fleste partiene vil markere hvor de vil bruke mer penger, og i mindre grad vise frem kutt og innsparinger, skrev han.

Regjeringen vil trolig fokusere på det som går bedre i økonomien, selv om det fortsatt er tøffe tider på Sør- og Vestlandet.

Nordea Markets mener pilene peker oppover, og tror ikke Jensen vil gjøre de helt store endringene sammenlignet med høstens nasjonalbudsjett.

– Den økonomiske utviklingen er bedre enn ventet, om noe, så vi ser ingen grunner til å gjøre store endringer i finanspolitikken, skrev Nordea Markets i en rapport onsdag.

La frem redningspakke

I fjorårets maibudsjett presenterte Jensen en redningspakke for å få i gang aktiviteten på Sør- og Vestlandet, og en økning i den planlagte oljepengebruken på 10 milliarder kroner til 206 milliarder kroner.

Da lå oljeprisen på 43 dollar fatet, etter å ha vært nede under 30 dollar fatet i januar, og Jensen ventet en oljepris på rundt 346 kroner per fat for 2016 sett under ett.

Regjeringen oppjusterte i mars sine forventninger til oljeprisen i år fra 425 kroner fatet til 479 kroner fatet.

Siden da har oljeprisen falt noe igjen, målt i dollar. Onsdag kveld lå oljeprisen på 432 kroner fatet.

For å motvirke oljebremsen har regjeringen pøset på med enda mer oljepenger i årets budsjett, hvor den bruker rundt 225 milliarder oljekroner i et budsjett på drøyt 1.300 milliarder kroner.

Slik er norsk økonomi

Her er noen av nøkkeltallene for norsk økonomi den siste tiden:

Ferske anslag i mars

Der trakk den blant annet frem at veksten i fastlandsøkonomien ville øke fra svake 0,8 prosent i fjor til 1,6 prosent i år.

Den forventet også høyere oljepris, og sa at risikoen for et større tilbakeslag i økonomien ville avta.

ENDREDE ANSLAG: Dette er regjeringens oppdaterte anslag for norsk økonomi, lagt frem i mars. Anslaget for oljeinvesteringer er tatt ned selv om oljeprisen er oppjustert. Boliginvesteringer og offentlig konsum er oppjustert. Arbeidsledigheten er uendret, og ventes på 4,6 prosent i år.

Kritikk for oljepengebruk

Regjeringen har fått kritikk for den kraftige økningen i oljepengebruken de siste årene, fra 44 milliarder i 2007 til rundt 225 milliarder i år.

Regjeringen har forsvart seg med at det trengs for å få hjulene i gang igjen.

Om det har vært rett medisin, og om den har virket som den skal slik at pilene fortsetter å peke oppover, det er spørsmål som vil prege årets valgkamp.

Flere eksperter mener at Norge er over det verste etter snart tre år med dempede oljepriser sammenlignet med starten av tiåret. Og flere økonomer har bedt Siv Jensen om å stramme inn i oljepengebruken.

Les mer: Økonomer ber Jensen stramme inn i revidert

Tror på flat pengebruk

DNB Markets tror ikke oljepengebruken er vesentlig endret i torsdagens vårbudsjett:

– Vi anslår at regjeringen vil sikte mot en bruk av oljepenger på 225 milliarder kroner, om lag som foreslått i nasjonalbudsjettet, sier Aamdal i DNB.

Det vil trolig være rom for en kraftig økning i oljepengebruken neste år.

Ved nyttår var Oljefondet verdt 7.510 milliarder kroner, men siden da har Oljefondets verdi steget med bortimot 600 milliarder kroner til nær 8.100 milliarder kroner.

Mer oljepenger på bok

Et enkelt regnestykke viser at verdien på fondet kan påvirke hvor mye til overs regjeringen har, særlig siden den ønsker å sette et tak på oljepengebruken på tre prosent av fondets verdi:

En oljepengebruk på 3 prosent av 8.100 milliarder tilsvarer 243 milliarder kroner

En oljepengebruk på 3 prosent av 7.500 milliarder tilsvarer 225 milliarder kroner

Det er verdt å huske at langt over 1.000 milliarder kroner av fondets verdi skyldes en uvanlig svak krone mot de store valutaene i verden, som Oljefondets sjef flere ganger har understreket.

Les mer: Så mye er Oljefondet egentlig verdt