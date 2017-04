Nav-tall: 400 færre ledige i april

Saken oppdateres.

Arbeidsledigheten falt til 2,8 prosent, det viser tall fra arbeids- og velferdsetaten Nav. Dette er en reduksjon fra 3,2 prosent fra tilsvarende måned i fjor. Dette er i tråd med hva som var ventet på forhånd.

– De siste fem månedene har vi sett en positiv utvikling på arbeidsmarkedet. Det har vært en økning i antall ledige stillinger som lyses ut og antallet nye arbeidssøkere går stadig nedover, skriver arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Samtidig hun på at det er en økning i personer som går lenge ledig, og da særlig i fylker og yrker som har vært hardest rammet av nedbemanningen i oljesektoren.

I april var det registrert 78.200 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 7.300 sammenlignet med april i fjor.

– Tyder på bedring i arbeidsmarkedet

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener at nå er ting på bedringens vei i norsk økonomi.

– Arbeidsmarkedet er sterkere enn jeg hadde trodd, sier Bruce til E24.

Samtidig peker han på at fra starten av året har registrert arbeidsledighet falt med i gjennomsnitt 1.000 personer per måned.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,2 prosent av arbeidsstyrken og i Finnmark med 3,5 prosent.

– Ledigheten har flatet ut i oljefylkene og faller i resten av landet sier Bruce.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets skriver i en oppdatering at Nav-tallene tyder på ytterligere bedring i arbeidsmarkedet.

– Samlet sett litt positivt for kronen, men de overordnede vurderingene fra Norges Bank blir neppe særlig endret, skriver Aamdal.

Samtidig peker han på at påskeeffekter i mars og april ikke ser ut til å ha vært utslagsgivende for NAV-tallene.

Nedgangen det siste året er størst innen bygge- og anleggsarbeid. en nedgang på 15 prosent eller 1 800 personer fra april i fjor.

Samtidig var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg og industriarbeid, med henholdsvis 5,0 og 4,6 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av april.

Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker, med 0,7 prosent.

Forskjellige ledighetstall

Navs tall for arbeidsledigheten er lavere enn tallene fra Statistisk sentralbyrå, som også inkluderer folk som er på jakt etter arbeid uten å ha registrert seg hos Nav.

Den siste arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB viste en arbeidsledighet på 4,3 prosent i februar måned.

Navs statistikk forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav, men ikke alle arbeidsledige gjør det.

«Det gjelder særlig nykommere på arbeidsmarkedet, uten krav på dagpenger,» skriver SSB i en temaartikkel om forskjellene mellom Aku-tallene og Nav-tallene for arbeidsledigheten.

For å oppnå rett til arbeidsledighetstrygd, eller dagpenger som Nav kaller det, må man først ha jobbet og betalt skatt en stund.