Registrert arbeidsledighet faller markant

I mai ble det 1.900 færre personer som var registrert som helt arbeidsledige hos Nav.

Det innebærer at det var registrert 70.900 helt arbeidsledige.

Andelen arbeidsledige er nå 2,6 prosent av arbeidsstyrken, sammenlignet med 2,9 prosent i mai i fjor, ifølge en pressemelding fra Nav.

Inkluderer man personer på forskjellige tiltak er nedgangen noe mindre. Men likevel et solid fall på 1.300 personer.

Summen av helt arbeidsledige og personer på tiltak var 93.100 i mai. Det tilsvarte 3,3 prosent av arbeidsstyrken, sammenlignet med 3,6 prosent i mai i fjor.

– Oljekrisen er på hell



– Det er helt klart bedring i det norske arbeidsmarkedet. Det stemmer overens med andre tall vi har, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea til E24.

Han viser til at nasjonalregnskapet viser stigende sysselsetting, samtidig som det er sterkere vekst i økonomien.

Siden starten av året har ledigheten, inkludert de på tiltak, falt med rundt 1.000 personer i snitt per måned.

Etter årene med oljebrems er dermed situasjonen nå lysere, mener sjefanalytikeren.

– Det forteller oss at oljekrisen er på hell. Slik det ser ut flater ledigheten ut i oljefylkene og så faller den videre i resten av landet, sier Bruce.

Fallet var sterkere enn sjefanalytikeren hadde sett for seg.

– Det er vanskelig å si om det er fordi økonomien går sterkere eller om det er arbeidstilbudet som er svakere. Det har vi ikke ordentlig gode tall på.

Også DNB Markets-økonom Jeanette Strøm Fjære mener arbeidsmarkedet er i bedring.

– Nav-tallene fortsetter å vise en bedring i arbeidsmarkedet, noe som peker mot at kapasitetsutnyttelsen øker, vurderer hun i en kommentar.

Tror på ny nedgang



Nav-sjefen Sigrun Vågeng tror arbeidsledigheten kommer til å falle videre.

– Utviklingen på arbeidsmarkedet har vært positiv de siste seks månedene, og i mai hadde vi en markant nedgang i antall arbeidsledige. Flere ledige stillinger og færre varsler om oppsigelser og permitteringer gjør at vi forventer at ledigheten skal gå videre ned, sier Vågeng i en pressemelding.

Men alt er ikke rosenrødt i arbeidsledighetsstatistikken.

Flere langtidsledige



For selv om det er færre som melder seg som ledige, er det fortsatt mange som ikke får seg jobb.

«Samtidig øker antallet langtidsledige, og ledigheten har økt blant de som har vært arbeidssøkere i mer enn ett år og aller mest blant de som har vært arbeidssøkere i mellom ett og et halvt og to år. I mai hadde 21 500 av de helt ledige vært arbeidssøkere i over ett år. Det er særlig i fylkene som har vært rammet av nedgangstidene i oljebransjen at langtidsledigheten har øk,» skriver Nav i sin pressmelding.

Arbeidsledigheten er størst i oljefylket Rogaland med 3,9 prosent. Sogn og Fjordane har lavest arbeidsledighet med 1,4 prosent.

Forskjellige ledighetstall

Navs tall for arbeidsledigheten er lavere enn tallene fra Statistisk sentralbyrå, som også inkluderer folk som er på jakt etter arbeid uten å ha registrert seg hos Nav.

Den siste arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB viste en arbeidsledighet på 4,5 prosent i mars måned.

Navs statistikk forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav, men ikke alle arbeidsledige gjør det.

«Det gjelder særlig nykommere på arbeidsmarkedet, uten krav på dagpenger,» skriver SSB i en temaartikkel om forskjellene mellom Aku-tallene og Nav-tallene for arbeidsledigheten.

For å oppnå rett til arbeidsledighetstrygd, eller dagpenger som Nav kaller det, må man først ha jobbet og betalt skatt en stund.