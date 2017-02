Ny nedgang i reallønnen

Den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg som presenteres på mandag danner grunnlaget for vårens lønnskamp. For lønnstakere under ett økte gjenomsnittlig årslønn med 1,7 prosent.

Reallønnen endte med en nedgang på 1,2 prosent fra 2015 til 2016. Realdisponibel inntekt for norske husholdninger falt med 2 prosent.

I fjor endte lønnsveksten på 2,8 prosent, men Norges disponible realinntekt falt med 2,6 prosent.

I år er lønnsoppgjøret et såkalt mellomoppgjør, der det forhandles om lønn, men ikke øvrige prinsipper i tariffavtalene, slik tilfellet var ved fjorårets hovedoppgjør.

- Det har vært flere år med svak vekst i økonomien, men det er tegn som tyder på at vi nærmer oss en konjunkturbunn, sa utvalgsleder Ådne Cappelen under sin presentasjon av rapporten mandag.

Styrket konkurransekraft



Som følge av en betydelig valutakurssvekkelse de siste fire årene, kombinert med lavere lønnsvekst har bedret konkurransekraften for norsk industri. Forskjellen i timelønnskostnaden økte i Norge sammenlignet med handelspartnerne frem til 2012.

Gjennomsnittlige timelønnskostnader i norsk industri er rundt 32 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere.