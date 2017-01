– Den nordiske modellen bygger på samarbeid mellom partene i arbeidslivet, og dette avhenger av velfungerende fagforeninger. Både arbeidsgivere og arbeidstagere bør i større grad organisere seg, mener Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

Støre og lederne i søsterpartiene i Skandinavia – statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna i Sverige og Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne i Danmark – møttes tirsdag morgen til frokostmøte i regi av Tankesmien Agenda.

Den norske Arbeiderparti-lederen sa også at i dagens teknologiserte samfunn, hvor flere starter opp enkeltpersonforetak, er det viktig at også disse sørger for nødvendige forsikringer og også sikrer seg rettigheter gjennom å organisere seg.

Til nikk på scenen og i salen advarte han mot det man har sett i arbeidslivet lenger sør på kontinentet.

– I Europa i dag snakkes det for øvrig stadig mer om «the working poor». Mange folk har utrygge og midlertidige jobber, eller må ta to eller flere jobber, sa Ap-lederen.

– Vi er på vei mot dette også i Norden, la Støre til - «the working poor» kan oversettes med en ny, arbeidende underklasse.

– Kuttet bånd til arbeiderbevegelsen



Både velferdsstat i tillegg til sikkerhets- og skattepolitikk var oppe som temaer, men noe av det viktigste som ble diskutert var hvordan skape og bevare arbeidsplasser i fremtidens globaliserte og teknologiserte samfunn.

Støre brukte blant ansattforhold i flysektoren som et eksempel på at arbeidslivsrettigheter er presset.

– Man har hørt piloter fortelle at de kun får betalt for timene de sitter i flysetet. Dette kan føre til at piloter går på jobb med feber – noe som ikke bare er uheldig for pilotene, men også for meg som passasjer, sa Støre.

Den norske arbeiderpartilederen pekte videre på at en av feilene som sosialdemokratene har gjort både i Norden og globalt, er at de har kuttet for mye av båndene til arbeiderpartibevegelsen.

PÅ NORGESBESØK: Partileder Jonas Gahr Støre møtte Sveriges statsminister Stefan Löfven og Danmarks Mette Fredriksen til frokostmøte hos Agenda tirsdag.

Innovasjonsråd i Sverige



Også den svenske statsministeren, Stefan Löfven, var opptatt av at næringsliv, politikere og parter i arbeidslivet må samarbeide.

– I Sverige har vi opprettet et eget innovasjonsråd med meg som leder, hvor alle partene sammen diskuterer hvordan vi kan skape best mulig vilkår for blant annet forskning og digitalisering, forteller Löfven.

Han legger til at hans under hans styre er de i ferd med å snu en negativ arbeidsledighetstrend i Sverige, og en av grunnene er blant en forsterket innsats mot ungdomsledighet.

– Vårt budskap til ungdom er at innen 90 dager skal de enten være i jobb eller utdanning.

– Må sørge for videreutdanning for alle



Mette Frederiksen tok over som leder for Socialdemokraterne i Danmark da Helle Thorning-Schmidt forsvant ut av statsministerstolen.

Hun er i likhet med sine partilederkolleger opptatt av at bekjempelsen av arbeidsløshet er noe man må gjøre sammen.

– Vi må erkjenne at vi må ha private arbeidsplasser, og vi må samtidig føre en riktig arbeidslivspolitikk for å være med i konkurransen, sier Fredriksen, og tilføyer:

– Og for å ha de beste virksomhetene, må vi ha de beste medarbeiderne. Den nye solidaritetskampen er å sørge for at alle får muligheten til å ta videreutdanning.



Brukte Madshus som eksempel



Kompetanseheving er også en av Støres kjepphester for et godt arbeidsmarked og velferdsutvikling, og han peker på at de nordiske landene har nytt godt av å ha en progressiv utdanningsmodell.

– Nå ønsker vi en kompetansereform hvor medarbeidere får faglig påfyll gjennom livet, og får digital opplæring, sier Støre.

Som et eksempel på hvor viktig teknologisering, automatisering og kompetanse hos medarbeiderne er, bruker Støre skiprodusenten Madshus.

– De lager et produkt som jeg selv er veldig interessert i, og jeg var og besøkte dem på Biri. Madshus har imidlertid også en fabrikk i Kina. Og de kunne fortelle at de nå brukte åtte timer på et par ski på Biri, mens de bruker to dager på fabrikken i Kina.