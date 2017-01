I en rapport World Economic Forum (WEF) har lagt ut i forkant av toppmøtet i Davos 17-20 januar, legges det vekt på hvordan verdens land ikke bare kan skape vekst, men også inkluderende vekst.

Inkluderende vekst er økonomisk vekst som gir muligheter for hele befolkningen i et land, og som fordeler gevinster rettferdig.

Rapporten er WEFs svar på en betydelig utfordring verdens ledere står overfor i dag: Å øke den økonomiske veksten og sosial inkludering, på en tid hvor mange lands muligheter innen penge- og finanspolitikk er begrensede.

Rapporten, som E24 har fått tilgang til, inkluderer i hovedsak to momenter:

Inkluderingsindeks

Modell for hvordan man kan oppnå inkluderende vekst

Inkluderingsindeksen måler 109 land etter hvor inkluderende utvikling de har.

Indeksen er bygget opp av tolv indikatorer,som gir et mer fullverdig mål på økonomisk utvikling enn bruttonasjonalprodukt.

Den inneholder blant annet mål på arbeidsdeltakelse og produktivitet, forventet levetid, medianinntekt hos husholdninger, fattigdom, i tillegg til mål på bærekraft.

Norge på topp



Norge ligger her på topp, som verdens mest inkluderende nasjon, ifølge indeksen.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Utviklingen reflekterer Norges suksess med å følge en klar politikk for inkludering i vekstprosesser, fremgår det i rapporten.

Levestandardsmedianen er høy og vokser, mens ulikheter er på det laveste i verden.

Forfatterne skriver at Norges styrke inkluderer en høy grad av sosial mobilitet, lav arbeidsledighet, og høy yrkesdeltakelse blant kvinner - med generøse ordninger rundt foreldrepermisjon og rimelig barnehage, som gjør at talentfulle kvinner deltar i yrkeslivet.

Sterke felles forhandlingskrefter beskytter arbeidstakeres rettigheter.

– Kommer aldri i mål



– Jeg skal ikke si at jeg hadde vært skråsikker på at Norge kom øverst, om du hadde spurt hvem jeg trodde som gjorde det, men det er heller ingen overraskelse, sier NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum til E24.

– Senest fredag snakket jeg om arbeidsmarkedet i Norge, og da sa jeg at hadde det vært VM i arbeidsmarkedspolitikk, så ville vi fått førsteplassen.

Verdene ti mest inkluderende land Dette er oversikten over inkluderingsindeksen blant verdens utviklede økonomier, i rangert rekkefølge: Norge Luxembourg Sveits Island Danmark Sverige Nederland Australia New Zealand Østerrike Kilde: World Economic Forums rapport "Inclusive Growth and Development Report"

– Vi har høy sysselsettingsrate og er gode på veldig mye. Vi har lav ungdomsledighet, lav langtidsledighet og høy sysselsetting blant eldre og kvinner.

– Betyr det at vi er gode nok?

– Nei, vi kommer aldri i mål. Det har lenge vært lett å drive budsjekkpolitikk som følge av faste oljepenger, fordi det er lettere å inkludere når man har penger. Men fremover står vi foran flere utfordringer, blant annet aldring, lavere avkastning fra oljefondet, og en flatere utvikling i oljeprisen, sier sjeføkonomen.

Han trekker også frem robotisering som en betydelig utfordring når det gjelder inkludering fremover.

– Robotisering av arbeidslivet vil bli en stor utfordring, selv om vi ikke helt vet størrelsesordenen på det ennå. Vi må sørge for at vi vet hva vi skal gjøre med all arbeidskraften, og at brorparten av befolkningen er i jobb. Vi har ingen grunn til å hvile på laurbærene, sier Dørum.

Rom for forbedring



Men selv i Norge er det rom for forbedring, ifølge rapporten.

Her fremkommer det at skolesystemet kan gjøre mer for å forberede arbeidsstyrken for en økonomi som er i rask endring.

Å legge tilrette for en bedre kultur for entrepenørskap vil gi mer dynamikk til økonomien, skriver forfatterne.

– I større grad enn før går omstillingen mye raskere. Derfor er det viktig at man lærer om omstilling både i skolen og næringslivet. Jeg tror nok at Norge kan bli flinkere på at skolen forbereder elevene på yrkeslivet mer, men også på entreprenørskap, sier Dørum.

– Står ved et veiskille

Forfatterne av rapporten konkluderer med at de fleste land går glipp av viktige muligheter til å øke økonomisk vekst og samtidig redusere ulikheter fordi vekstmodeller og måleinstrumenter som har blitt brukt i flere tiår krever betydelige justeringer.

«Verdensøkonomien står ved et veiskille. Global vekst er svak etter post-andre verdenskrig standarder, og avtar», skriver rapportens forfattere.

«Det internasjonale pengefondet (IMF) ser mot en vekst på 3,1 prosent for 2016, ned fra rundt fire prosent i 2011. Internasjonal varehandel nedskaleres enda raskere, ned fra syv prosent i perioden 1980 til 2011, til estimerte to prosent mindre i 2016».

Rapporten viser at 51 prosent av landene så en nedgang i inkluderingsindeksen i perioden 2008-2013, og at årlig medianinntekt falt med 2,4 prosent blant 25 avanserte økonomier mellom 2008 og 2013.

Utviklingsland gjorde det mye bedre, med en medianinntekt som økte med 10,7 prosent i snitt.

– Det siste året har vist at inkludering er viktig, sier Dørum.

– Hvis globaliseringens gevinster ikke tilfaller en stor del av et lands befolkning, så faller oppslutningen om globalisering. Og globalisering er i utgangspunktet positivt fordi det bidrar til å gjøre kaken større.

MØTES IGJEN: Colombias president Juan Manuel Santos var nylig i Oslo og mottok Nobels fredspris. I Davos skal han igjen møte norske regjeringsmedlemmer. Her med statsminister Erna Solberg under pressekonferansen da han mottok prisen i Oslo i desember.

Verdenseliten møtes



Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og miljø- og klimaminister Vidar Helgesen deltar i den norske delegasjonen til Davos.

På drøye 1.500 meter over havet skal de mingle og diskutere klodens fremtid på det årlige arrangementet til World Economic Forum (WEF).

Brende deltar skal bidra i flere temasesjoner om aktuelle globale spørsmål og ha bilaterale møter med ledere fra politikk og næringsliv, skriver regjeringen i en pressemelding. Utenriksministeren vil også delta på et uformelt ministermøte i WTO.

På møtelisten står blant annet Verdensbankens leder Jim Yong Kim, presidenten for det kurdiske selvstyreområdet i Irak Masoud Barzani og Sør-Afrikas finansminister Pravin Gordhan.

Brende skal også lede en samtale med Colombias president, den ferske nobelprisvinneren Juan Manuel Santos, om erfaringer fra fredsprosessen i Colombia.

Statsministeren skal blant annet møte filantropen Bill Gates.