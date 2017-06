Den japanske airbagprodusenten Takta har søkt om konkursbeskyttelse etter tidenes største tilbakekalling i bilindustriens historie. Planen er å selge kjernevirksomheten og aller globale tilganger til den amerikanske konkurrenten Key Safety Systems for rundt 1,6 milliarder dollar.

Men Takata stikker fra regningen gjennom konkursbeskyttelsen, mener analytiker CNBC har snakket med.

Prislappen på selskapet er ikke nok til å dekke tilbakekallingene, sier Karl Brauer.

– Mange tror ikke det kommer til å dekke de totale kostnadene. De sier at kostnadene blir rundt 5 milliarder dollar for å bytte alle airbagene. Det finnes bare 2 milliarder dollar i tilganger, sier han i CNBC-programmet «The Rundown».

Feilen på mekanismen som skal blåse opp kollisjonsputen, kan føre til at puten fra Takata eksploderer ved en kollisjon. Minst 16 dødsfall og over 180 skader er blitt knyttet til feilen på disse kollisjonsputene over hele verden.

Bilprodusenter har tilbakekalt rundt 100 millioner biler globalt på grunn av feilen.

Ønsker konkursbeskyttelse

Samtidig som konkursbegjæringen er et faktum, søker Takata nå om konkursbeskyttelse fra USA, fra amerikanske Key Safety Systems, KSS. Beskyttelsen ble brakt frem i retten i Tokyo mandag morgen lokal tid.

Beløpet for den finansielle redningen er på 1,6 milliarder dollar, om lag 13,5 milliarder kroner, ifølge Reuters.

Det kom frem under en pressekonferanse i Tokyo mandag, hvor administrerende direktør i Takata, Shingehisa Takada meddelte at selskapet nå vil søke om støtte fra KSS. En eventuell gjennomføring av konkursbeskyttelsen vil gå gjennom det amerikanske rettssystemet.

Bilindustriens største tilbaketrekning

Det er kostnadene for å erstatte de defekte airbagene som kan gjøre at selskapet vil se slutten på kapitalen, ifølge Bloomberg.

Hvis selskapet går konkurs vil det føre til at kostnadene rammer andre bilprodusenter, ettersom de må ta seg erstatningen av de defekte airbagene produsert av Takata.

En konkursbegjæring vil markere tilbaketrekningene fra Takata som den største og mest kompliserte tilbaketrekningssaken i bilhistorien, skriver nyhetsbyrået.

Scott Upham ved analysebyrået Valient Market Research estimerer at bilprodusenter og bildelleverandører verden over står overfor kostnader på 5 milliarder dollar, som kan knyttes direkte til Takatas tilbaketrekninger.

– Det er rett og slett ikke nok penger. Bilprodusenter kan bli nødt til å dekke underskuddet, sier Upham til Bloomberg.

Enorme kostnader

Det vil være et av Japans største konkursbegjæringer, peker Reuters på, hvor milliarder av dollar vil gå med til erstatningskostnader og flere runder med saksøking og tilbakekalling av modeller.

Kravene har vært mange og enorme, og i januar gikk Takata med på å betale en bot på 1 milliard dollar i USA, der 42 millioner kjøretøy og 69 millioner kollisjonsputer er berørt. Amerikansk påtalemyndighet forsøker å få utlevert tre tidligere Takata-sjefer for å bringe dem for retten, tiltalt for forfalskning og endring av testresultater.

Selskapet skal ha kjent til feilen siden år 2000.

Det er imidlertid ikke enighet mellom Takata og andre bilprodusenter om hvem som eventuelt skal dekke kostnadene for å skifte ut airbagene, hvis en slik utskifting ikke vil være finansielt mulig å gjennomføre for Takata.

Honda, som er Takatas største kunde, har uttalt at de ikke har kommet til enighet med sistnevnte, og vil fortsette dialogen med bildelprodusenten for å avgjøre hvem som skal dekke de kommende kostnadene.

Rammer også norske bileiere

De 69 millioner kollisjonsputene som hittil er registret kan komme opp i hele 280 millioner, ettersom omfanget enda ikke står klart.

Også i Norge er flere modeller fra flere bilprodusenter tilbakekalt.

Norske importører har beregnet at 130.611 biler med norske skilter er berørt. Disse er fordelt på 29 bilmodeller fra åtte bilprodusenter, og som har blitt kalt inn til reparasjon.

Toyota gjorde det klart allerede i slutten av mars at de tilbakekaller 2,9 millioner biler i Japan, Kina, Europa og andre regioner, ifølge Reuters.

Kollisjonsputene fra Takata, plassert i modellene Corolla Axio Sedan og RAV4 SUV Crossover var årsaken til tilbakekallingen.

Toyota Norge informerte i mars at de behandlet tilbakekallingen med høy prioritet.

– Vi vil håndtere dette så raskt vi får oversikt og gi beskjed til eierne, sa informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.