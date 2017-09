Ifølge oversikten til Finn.no skal bare 763 bruktboliger vises frem på ukens store visningsdag i hovedstaden, søndag.

– Det er latterlig lavt, sier Carl O. Geving, direktør i meglerforeningen NEF, til E24.

– Det er svært overraskende at vi ser så lave tall når man har sett så mange snakke opp tilbudssiden. Jeg hadde forventet i hvert fall et par hundre boliger til, både denne og neste uke.

For bare for én uke siden ble over 900 bruktboliger vist frem.

Skulle hopet seg opp



For halvannen uke siden skrev E24 at boligtilbudet i Oslo hadde nådd et nivå man ikke hadde sett maken til siden finanskrisen.

Over 4.000 boliger, inkludert nyboliger, lå da ute til salgs, viste tall fra Eiendom Norge.

Tilbudsøkningen ble forklart med at dem som ønsker nye bolig, forsøker å selge sin gamle bolig først, for deretter å kjøpe en ny.

OVERRASKET: Administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving, ser en visningshelg under normalen i Oslo. Her er han avbildet under en debatt i Arendal i sommer.

– Siden det tar noe lengre tid å selge og flere må ha en ekstra visningsrunde høsten 2017 enn i fjor høst, burde det hopet seg opp med visninger nå. Det er altså enda en indikasjon på at det er overraskende få visninger denne helgen, sier Geving.

Han mener markedet i stor grad er drevet av psykologi og at all praten om priskorreksjonen og stor tilbudsidé kan ha bidratt til visningsduppen.

– Det jeg tror kan ha skjedd nå, er at en del selgere har trukket seg fra markedet. De ønsker ikke selge med tap. Det kan være uttrykk for et sunnere og mer balansert marked, mener han.

763 bruktboliger på en visningssøndag i Oslo er rundt normalen for årstiden, kanskje litt under, ifølge meglertoppen. Men i resten av landet er volumene fortsatt relativt store, påpeker han.

Normalisering



– Jeg tror nedgangen vi ser nå kan skyldes at varelageret vi hadde fra før sommeren er tatt ut, sier Hedda K. Ulvness, administrerende direktør hos meglerkjeden Eie, til E24.

Hun sier de i starten av august fikk et unormalt antall boliger til salg, og at det nok skyldtes at man trakk mange boliger av markedet i juni.

– Og så er det nok også en del som har prøvd både én, to og tre ganger å selge, og som nå avventer og vurderer å prøve igjen om en liten stund. Noen vurderer kanskje utleie i stedet, påpeker Eie-sjefen.

MEGLERSJEF: Hedda Ulvness leder meglerkjeden Eie. Hun mener markedet er i ferd med å normalisere seg, men at det er litt tidlig å trekke konklusjoner om prisutviklingen fremover.

Det lave antallet visninger mener hun vitner om en kraftig normalisering bare fra forrige helg.

– Det var et veldig stort volum, så det er bra at markedet har absorbert det. Vi håper det skyldes at man får solgt, og ikke at man vurderer andre løsninger, sier Ulvness.

Eie merker at etterspørselen er noe mindre enn den har vært, at færre kommer på visning og at det er færre budgivere enn da boligprisgaloppen var på sitt sterkeste i fjor.

I august var det i snitt 2,5 budgivere per bolig, mot 4 i august i fjor.

Flat årstid



Ulvness mener det er litt tidlig å trekke konklusjoner om hvordan den siste utviklingen påvirker boligprisene.

– Vi ser at oppdragsinngangen er god, og september er normalt den måneden med størst transaksjonsvolum. Så det er litt tidlig å trekke konklusjoner. Men det er et sterkt signal om at ting er i ferd med å normalisere seg.

Heller ikke Geving tør å spå at prisene skal opp igjen med det første.

– I oktober og november er det normalt flatt på markedet. Det kan godt være prisnedgangen fortsetter frem til årsskiftet, sier han.

– Fortsatt tror jeg nok det er kjøpers marked og at de kan forvente en bedre deal enn på lenge. Jeg tror også at selgerne har justert forventningene, sier Geving.

Allerede tirsdag får vi svar på hvordan boligprisene har utviklet seg i august når Eiendom Norge legger frem sin månedlige boligprisstatistikk.