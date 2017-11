– Overraskende positive boligtall

Fra september til oktober gikk boligprisene ned med 0,2 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner fikk vi en prisoppgang fra måneden før på 0,4 prosent.

Det hadde ikke analytikerne trodd.

– Vi forventet en sterkere nedgang nominelt, og mer flatt sesongjuster, så dette var overraskende positivt, sier analytiker Nejra Macic i Prognosesenteret til E24.

Det er også solgt vesentlig flere boliger i oktober i år enn oktober i fjor – en økning på 8,2 prosent, ifølge prisstatistikken.



Også direktør i Norges Eiendomsmeglerforening Carl O. Geving er overrasket.

– I lys av utviklingen gjennom 2017 er boligprisutviklinger i oktober isolert sett overraskende sterk.

Har ikke nådd bunnen

En av årsakene til at det er bedre enn antatt på landsbasis har med kjøpers psykologi ¨å gjøre, sier Macic.

OVERRASKET: Nejra Macic i Prognosesenteret hadde trodd at prisene ville være svake ut året på landsbasis.

– Det er mulig at kjøperne tror vi har nådd bunnen, og at det nå lønner seg å kjøpe for det stiger igjen, sier hun.

Macic mener likevel det er for tidlig å friskmelde markedet.

– Vi kan ikke friskmelde markedet enda, og det hadde vært veldig overraskende om det skulle snu helt allerede nå.

Heller ikke sjefanalytiker i Nordea Erik Bruce tror fallet i boligprisene er over.

– Det er fremdeles ganske mange boliger ute på markedet, selv om tilbudssiden flater litt ut. Jeg tror ikke vi skal ha et sterkt fall over lengre tid, men jeg tror at vi vil se

et forsiktig fall i boligprisene også i de neste månedene, som nok er en reaksjon på at prisene økte såpass mye i fjor og vi fikk nye boligforskrifter, sier Bruce.

Nordea trodde fallet ville ligge på 0,5 prosent i oktober.

Saken fortsetter under grafen.

Imponert over Norges Bank

Mange analytikere, inkludert Prognosesenteret har spådd at boligprisutviklingen skulle lenger ned før markedet snur.

BUNNEN ER IKKE NÅDD: Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets tror prisene skal videre ned til tross for overraskende positive tall i oktober.

Den mest optimistiske har vært Norges Bank som har trodd på ny prisvekst de siste tre månedene av året.

– Norges Bank har fått rett på at prisen skulle oppover igjen, der andre spådde videre fall. Det er imponerende at de klarte å forutse dette, sier Macic.

Macic understreker at det er tallene på landsbasis som får henne til å sperre opp øynene.

– Prisutviklingen i Oslo er som ventet, det er de nasjonale tallene som overrasker, forklarer analytikeren.

Det får Macic støtte i av sjefanalytiker Bruce.

– Om vi ser på de store byene, så er det fremdeles relativt svakt, selv om man ser på de sesongjusterte tallene. Så det er et litt blandet bilde.