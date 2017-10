Boligbobler er nærmest umulig å forutse.

Likevel har den sveitsiske banken UBS gitt seg i kast med øvelsen å kartlegge hvilke boligmarkeder i verden som viser sterkest bobletendenser.

Faren for at prisveksten i de ulike byene har båret galt av sted, er målt opp mot faktorer som lønnsvekst, husleiepriser, boligbygging og gjeldsvekst.

1. Toronto

Høyest rangering i boligbobleindeksen får Toronto i Canada. Boligprisveksten i byen er blitt uglesett i årevis, og UBS ser med bekymring på prisveksten på 50 prosent de siste fem årene. Banken anslår at faren for boligboble har tiltatt kraftig de siste årene.

Jason Mercer, direktør for markedsanalyse ved Toronto Real Estate Board, har tidligere sagt til E24 at et sterkt arbeidsmarked, høy forbrukertillit og historisk lave lånekostnader kan forklare stor etterspørsel etter boliger i Toronto.

– Et av hovedproblemene er den sterke etterspørselen sett opp mot et begrenset tilbud av boliger til salgs, sier han.

2. Stockholm

Hverken Oslo eller København er listeført som særlig risikable. Verre er det for «söta bror» som investerer i Stockholm.

Der kan nemlig boligeierne ryke på en smell, ifølge UBS, som rangerer den svenske hovedstaden som det nest mest risikable boligmarkedet i verden.

Inflasjonsjustert er boligprisene i Stockholm dobbelt så høye nå som for 12 år siden, og boligprisene har steget 60 prosent mer enn lønningene de siste ti årene.

I mai i fjor skrev E24 om at boligprisene i Sverige var i ferd med å løpe løpsk. Myndighetene svarte med å skjerpe lånekravene. Det ga midlertidig prisnedgang, men prisene vendte raskt mot historiske høyder igjen.

GAMLA STAN: Historisk lav rente og bedret arbeidsmarked har sendt opp prisene i Stockholm de siste årene.

3. München

Flere byer i Europa beskrives som opphetet. Boligmarkedet i München i Tyskland kan også være på farefull ferd mot krasjlanding, skal man tro analysen til UBS.

Boligprisene har økt med 85 prosent de siste ti årene.

TYSK BOBLE? München er eneste tyske by i oversikten over byene med størst boblefare. Bildet er tatt av handlegaten Maxilimialstrasse.

4. Vancouver

Canada er det eneste landet med to byer med stor boligboblefare. Vancouver har også bekymringsverdig prisutvikling i forhold til lønnsvekst og lønnsnivå.

I fjor sommer var tolvmånedersveksten på hele 25 prosent, hvilket er langt fra bærekraftig i forhold til lønnsutviklingen, ifølge UBS.

ENDA EN KANADIER: Canada kan huse to boligbobler.

5. Sydney

Sydney i Australia har hatt den sterkeste boligprisveksten av byene undersøkelsen omfatter. Siden 1980 har boligprisene i snitt steget med 3,5 prosent hvert eneste år, hvilket får alarmbjellene til å ringe hos UBS.

BRATT PRISVEKST: Sydney opplevde et lite dykk i prisene i 2015 og 2016, men det siste året har prisene steget over 12 prosent.

6. London

Prisene for boliger i London har flatet ut etter britiske velgere stemte for å melde Storbritannia ut av EU i juni i fjor. I tredje kvartal i år falt boligprisene for første gang siden finanskrisen.

Og ytterligere fall kan komme, mener UBS, som tror de dyreste boligene er mest utsatt for prisfall.

Boligprisene i London er 15 prosent høyere enn før finanskrisen, justert for inflasjon, og 45 prosent høyere enn for fem år siden. Men det er ikke fordi lønningene til britene har økt. Reallønnen er 10 prosent lavere enn før finanskrisen.

HØYERE RISIKO ETTER FOLKEAVSTEMNING: Storbritannias EU-utmelding kan stikke hull på boligboblen i London, ifølge UBS.

