Da oljenedturen traff norsk økonomi var svaret rentekutt, kutt som igjen har fungert som drivstoff for boligprisene.

Et omslag til raskere prisvekst i boligmarkedet kom på vårparten i fjor, der Oslo som kjent ledet an. Ved årets slutt var boligprisveksten i hovedstaden 23,3 prosent siste tolv måneder, mens prisveksten på landsbasis var 12,8 prosent.

Økonomene i DNB Markets anslår i sin halvårlige rapport om de økonomiske utsiktene at boligprisveksten vil bli mer beskjeden de kommende årene.

Rammer konsum og boliginvesteringer



Men meglerhuset tegner også opp et alternativt nedsidescenario for boligprisene med et fall på nesten 20 prosent over de neste fire årene, og ser på hvordan et slikt prisfall vil ramme norsk økonomi.

– Hvis vi får et slikt fall som ikke drives av renteoppgang eller et veldig negativt sjokk mot realøkonomien, blir ikke effektene så dramatiske, selv om det er en markert effekt. Et boligprisfall i seg selv tror vi vil gi betydelig lavere privat konsum og boliginvesteringer, sier seniorøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets til E24.

Saken fortsetter under bildet ...



I det alternative scenarioet til DNB Markets faller boligprisene med 5 % i 2017, 10 % i 2018 og 5 % i 2019.

– I Oslo, som utgjør en stor del av det totale boligmarkedet i Norge, ser vi tegn til forventningsdrevet prisvekst. Dersom forventningene snur kan boligprisene falle brått, skriver DNB Markets-økonomene i rapporten.

De understreker at boligprisfall allerede fra begynnelsen av 2017 er usannsynlig, men mener sannsynligheten er betydelig større for en slik periode med prisfall i løpet av prognoseperioden som strekker seg frem til 2020.

– Det er liten sannsynlighet for at vi får et slikt scenario akkurat nå, men at vi får noe som ligner i løpet av anslagsperioden er såpass sannsynlig at vi valgte å lage dette nedsidescenarioet. Selv om det ikke er hovedscenarioet tror vi at det er en betydelig sannsynlighet for det, sier seniorøkonomen.

I nedsidescenarioet faller boligprisene med fem prosent i år, 10 prosent neste år og fem prosent i 2019, før det blir nullvekst i 2020.

Det rammer først og fremst privat forbruk og boliginvesteringer, finner DNB-økonomene, som viser til at prisfallet vil krympe husholdningenes formue, en reduksjon som trolig medfører at sparingen økes og forbruket går ned.

– Om lag to tredeler av formuen til husholdningene er boligformue, og dermed vil et boligprisfall gi store effekter på den totale formuen i husholdningene, understreker de.

For de husholdningene som er høyt belånte kan boligprisfall resultere i negativ egenkapital. Ettersom disse mest sannsynlig ikke vil selge med tap begrenses boligetterspørselen. Det kan forsterke et prisfall, påpekes det i rapporten.

Der beregnes det at fallet i forbruk og boliginvesteringer vil føre til svakere økonomisk vekst og høyere arbeidsledighet, men de negative effektene motvirkes blant annet av lave renter.

– Sårbar for økt rente



Selv om det skisserte brå omslaget i boligmarkedet vil gi betydelige negative effekter konkluderes det med at økonomien vil klare seg mye bedre enn ved krisen på starten av 90-tallet.

Men da var også renten mye høyere, understreker Fjære.

– Vi tror husholdningene er virkelig sårbare for en renteøkning. Nå blir rentene fortsatt veldig lave. Derfor er det ikke kritisk for de fleste så lenge de sitter på boligen. Men hvis renten skulle øke blir det et helt annet scenario. Det er husholdningene veldig sårbare for, sier hun.