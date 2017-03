– Den ekstra strenge boliglånsforskriften skaper en gisselsituasjon i Oslo. Et vakuum der de som skal kjøpe bolig ikke får kjøpt, sier administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren til E24.

Hun viser til at folk blir usikre på effekten av forskriften, og sitter på gjerdet.

– Ingen selger før de har sikret seg noe nytt i hovedstaden. Men ingen får kjøpt fordi det er så lite boliger til salgs på grunn av usikkerheten. Dermed fortsetter og forsterkes ubalansen, sier Meier.

Hun peker på at de ferske boligtallene som ble lagt frem fredag, viser at det var 13 prosent færre boliger til salgs i Oslo i februar enn for ett år siden.

– Det siste vi trenger er lavere tilbud og omløp av boliger i Oslo. Det blir som å kjøpe aksjer på et lavt volum, du vet ikke om det er riktig markedspris. Jeg håper Siv Jensen og myndighetene ser dette og avvikler forskriften så snart som mulig og lar markedet regulere dette, sier Meier.

– Gir kunstig prisøkning i nabokommuner



Hun mener at forskriften gir uheldige virkninger.

– Det å regulere et velfungerende marked gir uheldige virkninger. Resultatet nå er at boligkjøpere må se seg om i nabokommunene, og vi ser at stadig flere som ser etter sekundærbolig beveger seg ut. Det fører til en kunstig prisøkning i områder rundt Oslo, sier Meier.

Hun viser til at dette vil presse opp boligprisene for eksempel på Romerike, Ski, Ringerike og i Tønsberg.

– Hva vil skje med boligprisene i Oslo og i områdene rundt Oslo når de spesielle Oslo-reglene i forskriften fjernes, dersom det tar lang tid før reglene blir fjernet?

– Prisene i nabokommunene vil falle, og prisene i Oslo vil stige. Slik går det når man prøver å regulere et marked basert på tilgang og etterspørsel, sier Meier.

Slik er Oslo-kravene



1. januar innførte myndighetene nye, strengere regler for boliglån. Og de er ekstra strenge for Oslo.

Finansminister Siv Jensen (Frp) kom nemlig med et nytt krav om at kjøpere av sekundærboliger i Oslo må stille med 40 prosent egenkapital, mot 15 prosent i resten av landet. Sekundærbolig betyr bolig nummer to og oppover.

– Kjøpere av sekundærbolig kan drive opp prisene for andre kjøpere. Strengere krav til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo kan derfor begrense spekulasjon og gi mindre press i budrundene for unge og familier som skal etablere seg i sin første bolig, sa Jensen i en pressemelding.

I forskriften ble det også strammet inn på bankenes mulighet til å gi lån til folk med mindre enn 15 prosent egenkapital, ved boligkjøp i Oslo.

I resten av landet kan bankene fortsatt avvike fra reglene om egenkapital i opptil 10 prosent av utlånene sine.

Men i Oslo får bankene nå kun innvilge lån som bryter med kravene i åtte prosent av samlede utlån, eventuelt inntil 10 millioner kroner per kvartal.

– Det er en god intensjon bak disse reglene, men de bør avvikles så snart som mulig for å unngå at det bygger seg opp ubalanser i områdene rundt hovedstaden, sier Meier.

E24 har bedt Finansdepartementet om en kommentar, men har ennå ikke fått svar.

– Boligmarkedet kan regulere seg selv



Meier mener at Stavanger er et meget godt eksempel på hvordan boligmarkedet regulerer seg selv.

I Stavanger steg boligprisene kraftig, og det ble bygget mye nye boliger. Men så kom oljenedturen.

– Det har tatt to år å få boligselgerne akseptere at prisene må ned. Men nå er kvadratmeterprisene på boliger under prisene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, sier Meier.

Hun understreker at prisene i Stavanger nå er der de lå før den helt spesielle oppgangen som fant sted på grunn av oljeinvesteringene

– Prisene i Stavanger har justert seg tilbake til et normalnivå, sier Meier.

Hun mener at tilsvarende vil boligmarkedet i Oslo regulere seg selv, dersom man lar det fungere. Samtidig mener hun at myndighetene burde legge bedre til rette for mer boligbygging i Oslo.

Mener markedet i Oslo koker fortsatt



Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) uttalte fredag til E24 at han ikke kjenner seg igjen i meldingene om roligere Oslo-tider.

Saken fortsetter under annonsen.

– At det er færre på visning, skyldes jo at meglere priser riktigere, mener Geving, som selv ikke kjenner seg igjen i meldingene om roligere Oslo-tider.

Han har fått tilbakemeldinger om at markedet fortsatt koker.

I februar økte boligprisene i hovedstaden med 1,6 prosent, mot 0,8 prosent på landsbasis.

Det dro opp tolvmånedersveksten til ny rekordnotering: Oslo-boliger selges nå 24 prosent dyrere enn på samme tid i fjor.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sa fredag at de så langt har hatt problemer med å forklare det sterke Oslo-prispresset med fundamentale forhold, og vil derfor være varsom med å spå fremtiden. Men han ser også tegn på at det omsider roer seg.

− Igangsettingen av nye boliger i Oslo øker ganske kraftig, og selv om det er høy befolkningsvekst i Oslo, er den mindre enn for noen år siden, sa Jullum til E24.