Nordea Markets: – Boligprisfallet er ikke over ennå

Klokken 11.00 i formiddag legger Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for juli.

Det omtales som en «sovende» boligmåned, med lavt tempo, betydelig færre salg og svakt fallende priser.

De fleste analytikere og eksperter tror da også prisene har gått videre ned. Spørsmålet blir da hvor mye, og om årets fallende veksttrend fortsetter: Fra februar til juni har årsveksten i boligprisene avtatt betydelig, fra 13 til seks prosent.

Boligprisfallet er ikke over enda, varsler Nordea Markets i torsdagens morgenrapport:

«Vi venter at nedkjølingen i boligmarkedet fortsatte i juli, og tror på nok et negativt pristall i dag», skriver makroanalytiker Joachim Bernhardsen.

Forventer salgsboom

Bernhardsen i Nordea Markets kaller Oslo «boligprisfallets episenter» og tror byen vil ha den svakeste prisutviklingen også i denne måneden – og utover høsten.

«Men vi frykter i liten grad at dette skal utvikle seg til et bredt basert boligprisfall som rammer norsk økonomi», presiserer han, og viser til at lav rente og god sysselsetting støtter opp om markedet.

Meglertopp Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror prisfallet kan bli sterkere enn normalt for Oslos del.

Han får nemlig tilbakemeldinger fra meglere om et betydelig høyere salgsvolum enn sommermåneden vanligvis byr på – en indikasjon på at mange selgere nå har justert ned sine priskrav ytterligere for å møte kjøpere, etter at Oslo-prisene begynt å korrigere seg i våres.

Salgsdirektør John Fredrik Høvås i Finn sier de har registrert byks i antallet boligannonser, men ikke bare i hovedstaden:

– Det har vært langt flere boliger som legges ut for salg gjennom denne sommeren enn i fjor. Oslo og Rogaland utmerker seg med den største veksten, men det er stort sett vekst i hele landet, sier han til E24.

«Fritt fall eller utflating»?



DNB Markets tror årsveksten i boligprisene vil falle videre i juli, fra seks til fem prosent.

Men sikre er de ikke, og det kommer tydelig frem av valget av overskrift på morgenrapporten: «Fritt fall eller utflating i boligmarkedet?».

Analytiker Jeanette Strøm Fjære konkluderer med utflating – fordi lavere arbeidsledighet og gode tegn for øvrig for norsk økonomi er faktorer som holder boligmarkedet oppe. De mener dette bidrar til å motvirke effekten av høy boligbygging.

«Den høye igangsettingen av nye boliger indikerer et økt tilbud av boliger fremover, mens lavere befolkningsvekst tilsier lavere etterspørsel. Det vil på sin side virke dempende på prisene, men ubalansene er ikke så store at vi tror det vil føre til et markert fall i boligprisene,» skriver DNB Markets.

– Gapet kan bli enda mer synlig



Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport at omslaget i boligmarkedet er kraftigst i Oslo, men at Oslo dominerer hele boligmarkedet som følge av byens størrelse.

«Med et fortsatt kjøligere Oslomarked har nok årsveksten i hovedstaden, og dermed Norge totalt, falt videre i juli. Prisutviklingen har allerede vist seg en del svakere enn anslått av Norges Bank, og dette gapet kan bli enda mer synlig fremover,» heter det.

Men de mener samtidig at det ikke fallet foreløpig er farlig for norsk økonomi og at det dermed ikke er nødvendig med tiltak fra Norges Banks side.