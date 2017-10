Nyboligsalget fortsetter å falle kraftig

Det er samtidig bare små endringer i igangsettingen av nye boliger i samme periode. Igangsettingen falt med én prosent i tredje kvartal i år sammenlignet med tredje kvartal i 2016.

Hittil i år ligger salget av nye boliger 20 prosent under fjoråret, mens igangsettingen ligger fire prosent over fjoråret.

Bekymret for utviklingen



Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening er bekymret for utviklingen vi har sett over de siste månedene.

– Ved at salget faller så mye er vi bekymret for hvilken effekt dette vil få for igangsetting fremover, sier Jæger til E24.

– Men vi er veldig glad for at vi har veldig god igangsetting nå. Vi har ikke noe sysselsettingsmessig effekt akkurat nå i det markedet, men vi er redd for at det kan komme og da kan vi få en langvarig effekt av det at vi har lavt salg, sier han.

Jæger peker videre på at det kan bli tungt å få i gang nye prosjekter når salget har falt mye.

– Det at vi nå ikke har godt salg, betyr at vi ikke får nye igangsettinger på bakgrunn av nye prosjekter som har kommet den senere tid, sier han, og fortsetter:

– Det er ingen ting som tyder på at salget i siste kvartal av 2017 vil kunne matche salget i siste kvartal 2016, og derfor kommer det totale salgstallet vårt til å falle i tre måneder til, i alle fall.

Hold deg oppdatert på boligmarkedet. Last ned minE24 i App Store eller Google Play og bli varslet om siste bolig-tall!

Økning i salget av småhus



Det er salget av leiligheter og eneboliger som drar ned statistikken, med et fall på henholdsvis 35 prosent og 11 prosent fra fjoråret. I salget av småhus ser vi derimot en økning hittil i år på 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Samtidig viser de ferske tallene fra Boligprodusentenes Forening at det er igangsettingen av småhus som har økt mest, med en oppgang på 32 prosent sammenlignet med fjoråret. Igangsettingen av leiligheter har økt med tre prosent, mens igangsettingen av eneboliger har gått ned med 13 prosent.