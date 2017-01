– Jo mer boligprisene har steget, jo mer nedsiderisiko blir det. Hadde prisene ligget flatt i ti år, ville jeg ikke vært bekymret. Men nå har de steget kraftig, og det øker sannsynligheten for et fall, sier seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank til E24.

Nye tall som ble publisert onsdag, viser at boligprisene i landet sett under ett er 12,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

I Oslo var det en rekordhøy tolvmånedersvekst på hele 23,3 prosent.

– I Oslo må vi ikke bare være forberedt på et prisfall på 20 prosent. Vi må være forberedt på et fall på 30 prosent, mener Børsum.

– Og i hvert fall i en situasjon der rentene begynner å stige av andre grunner enn at det går veldig bra i norsk økonomi. Det kan skje ved at verden rundt oss, i Sverige og den europeiske sentralbanken, gud forby, skulle finne på å heve renten.

SENIORØKONOM: Øystein Børsum i Swedbank.

– Blir ikke pent



Han viser til at en gjennomsnittsbolig i Oslo nå koster rundt 5 millioner kroner.

Med dagens prisvekst vil verdiøkningen ligge på 1,2 millioner i året, eller 100.000 kroner i måneden på en gjennomsnittsbolig.

– Folk ser ut av vinduet og tenker at de må kjøpe så fort som mulig og for all del ikke selge før de har kjøpt. Den psykologien har vi erfaring med at gir ville tilstander, sier Børsum.

– Det er det vi ser, og det kan gjøre at det kommer en skikkelig smell etterpå. Snur psykologien, eller rettere sagt når den snur, blir det ikke pent.

Han mener prisutviklingen i landet som helhet kan komme til å snu i løpet av året som kommer.

Det skyldes en boligbygging på det høyeste nivået siden 1980-tallet og en befolkningsvekst som går raskt ned.

Arbeidsinnvandringen har gått ned som følge av bedre utvikling i Sverige, Polen og Baltikum.

– Men for Oslo er det litt mer blandet. Boligbygginen er høyere enn vi har tall for tidligere, men befolkningsveksten er fortsatt ganske høy. Det har sammenheng med en god del tilflytning fra andre deler av landet til Oslo og Akershus.

Tror på fortsatt Oslo-boom



Børsum tror på sin side prisvekst vil føre til en diskusjon om hvorvidt Norges Bank nå skal heve renten.

– Utfordringen er at det er store geografiske forskjeller, sier seniorøkonomen, som tror Norges Bank foreløpig venter og ser om den nye boliglånsforskriften virker inn.

Ifølge endringene i forskriften skal banken nå kreve minst 40 prosent i egenkapital om man ber om boliglån til kjøp av en bolig nummer to, såkalt sekundærbolig.

Reglene gjelder spesifikt for hovedstaden.

– Kanskje kan den høye prisveksten i desember skyldes at flere forsøkte å gjennomføre kjøpet av sekundærboliger før endringene trådte i kraft. Noe slikt så vi i Sverige i fjor, sier han.

– Men ærlig talt tror jeg ikke det er det som skjer. Det er heller selvforsterkende forventninger om en prisoppgang.

Grethe Meier i Privatmegleren skriver i en mail at hun ikke tror den nye 40-prosent egenkapital-regelen vil stagge kjøpsinteressen.

– Den nye Oslo-loven klarer ikke begrense interessen hos dem som har økonomi til å bosette seg i hovedstaden.

– Ikke aktuelt med renteheving

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken tror ikke boligprisveksten får noe å si for Norges Banks politikk.

– Det er ikke aktuelt med renteheving nå uansett, på grunn av en svak utvikling i norsk økonomi, sier hun til E24.

– Det som blir spennende er å se om de nye reglene, blant annet om at man kun kan ha 5 ganger bruttoinntekt i lån, vil ha noen effekt. Kanskje vil også de nye signalene fra Norges Bank om at rentebunnen tilsynelatende er nådd også kunne påvirke sentimentet i boligmarkedet.

Hun mener det er umulig å si hvor lenge utviklingen i hovedstaden vil vare.

– Det kan være slikt at det er høyere innslag av investorer i Oslo-markedet, men vi har ikke god, løpende statistikk på det. Det kan i så fall bidra til at prisveksten presses høyere, men også at en eventuell korreksjon blir mer omfattende i etterkant, påpeker Due-Andresen.

– Per i dag vanskelig å se hva som umiddelbart kan få dette til å snu. Boligmarkedet er et av markedene med desidert høyest avkastning. Det er forståelig at mange ønsker å være med på utviklingen vi ser. Ser man på Norges Banks beregninger av rente- og avdragsbelastning i forhold til disponibel inntekt er det fortsatt litt igjen til høydene i 2007, noe som innebærer at det fortsatt kan være noe å gå på.