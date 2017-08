Sjeføkonom: – Siv Jensen sprakk boligboblen i Oslo

– Innstrammingene i boliglånsforskriften som finansminister Siv Jensen og myndighetene innførte i januar, førte til at boligboblen i Oslo sprakk før den este seg for stor, sier Jørgen Gudmundsson, sjeføkonom i Sparebanken Vest.

I et notat skriver Gudmundsson at vi trolig ikke har sett slutten, selv om bankene ikke melder om ytterligere innstramming i kredittpraksis.

– Færre får lån i Oslo, og jeg tror et prisfall på ti til femten prosent ikke er utenkelig. Dette er et forsiktig anslag, men det er ikke tvil om at prisfallet vil fortsette utover høsten, sier Gudmundsson.

Sjeføkonomen spår at prisene vil falle ut året, før de stabiliserer seg i 2018 og vokser lavere i den påfølgende tiden.



– Spekulativ boble i Oslo



Jørgen Gudmundsson, sjeføkonom i Sparebanken Vest.

I Oslo har boligprisene falt med nesten seks prosent på fire måneder, mens i Rogaland har prisene økt med om lag én prosent i samme periode.

Gudmundsson påpeker i notatet at de underliggende drivkreftene som påvirker boligprisene er de samme i Rogaland og Oslo –prisene er stort sett drevet av graden av jobbtrygghet, inntektsforventninger, pris og tilgang på kreditt, samt hvor mange boliger som bygges.

– Forskjellen er at det ikke har vært noen boligboble i Stavanger, da oljebremsens påvirkning på boligprisene har vært en naturlig reaksjon. I Oslo har det vært en spekulativ boble, hvor mange sekundæreiere kastet seg inn i boligmarkedet og drev prisene ytterligere opp, sier Gudmundsson.

Støtter ikke boble-påstand



Jeanette Strøm Fjære, analytiker i DNB Markets.

Jeanette Strøm Fjære, analytiker i DNB Markets, vil ikke bruke boble-uttrykket om den boligprisutviklingen som har vært i hovedstaden.

– Det er delvis selvforsterkende forventninger som har drevet boligprisene opp, og de samme forventningene kan drive dem nedover. Det er mange boliger til salgs nå, og prisene vil mest sannsynlig fortsette å falle i tiden framover, sier Strøm Fjære.



Analytikeren mener det er vanskelig å være så konkret som Gudmundsson om hvor lenge og mye boligprisene vil falle, men er enig i at et fall på femten prosent ikke er spesielt dramatisk.

– Det kan hende at vi er inne i en kort periode med kraftig fall, eller en lengre periode der fallet vil avta etter hvert. Uansett, vil prisnedgangen fortsette noen måneder til, sier Strøm Fjære.

– Innstrammingene har bidratt



Noe av boligprisfallet er drevet av reelle innstramminger, at det er vanskeligere å få lån til sekundærbolig, ifølge DNB Markets-analytikeren.

I januar trådte innstrammingene i boliglånsforskriften i kraft, som krevde at kjøpere av sekundærboliger i Oslo må stille med 40 prosent egenkapital, mot 15 prosent i resten av landet.

– Kjøpere av sekundærbolig kan drive opp prisene for andre kjøpere. Strengere krav til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo kan derfor begrense spekulasjon og gi mindre press i budrundene for unge og familier som skal etablere seg i sin første bolig, sa finansminister Siv Jensen i en pressemelding i desember.

– Jeg vil ikke si det så sterkt som at Siv Jensen stakk hull på boligboblen. Det har vært en usunn prisutvikling i Oslo, som stort sett har vært forventningsdrevet. Helt klart har innstrammingene bidratt til å snu prisutviklingen og dempet den kraftige veksten, sier Strøm Fjære.

Les også denne: Direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge sa til E24 i helgen at han mener Siv Jensens boligforskrift «bare» forsterket et trendskifte som ville ha kommet uansett.