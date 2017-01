Brexit kan føre til finansflukt fra London til Paris

London har tradisjonelt vært Europas finanssenter, men dette kan endre seg når britene trekker seg ut av EU, skriver Bloomberg.

Trolig kan brexit føre til at så mange som 20.000 finansfolk kan bli hentet fra London til Paris, mener lobbygruppen Europlace, som holder til i den franske hovedstaden.

Planen er at den britiske statsministeren Theresa May starter opp samtaler med EU i slutten av mars, og bank- og finanstopper kommer trolig til å forlate London til fordel for Paris bare uker senere, tror lobbygruppen.

Konkurrerer om de beste



– Vi tror at avgjørelser vi bli tatt i løpet av årets første semester, og vi ser at tankeprosessene rundt dette allerede har begynt å akselerere rundt om i institusjonene, sier administrerende direktør i Europlace, Arnaud de Bresson, ifølge Bloomberg.

Europlace tror banker og finansinstitusjoner i Paris så raskt som mulig vil ta opp konkurransen om de beste finanshodene med andre viktige finansbyer som Frankfurt.

Vil flytte arbeidsplasser



Allerede i forkant av den britiske folkeavstemningen om brexit, kom finansinstitusjoner som HSBC Holdings og Citigroup med uttalelser om at en brexit ville kunne bety flytting av tusenvis av arbeidsplasser fra London til andre viktige finansbyer som Paris og Frankfurt.

I mai i fjor skrev E24 at analytikere mente at en brexit ville kunne føre til bankflukt fra London.

– Vi tror at å forlate unionen vil være skadelig for Storbritannias økonomi og for London, sa Morgan Stanley-sjef James Gorman den gang.