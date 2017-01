Britisk høyesterett: Brexit-avgjørelsen må tas i parlamentet

Saken oppdateres.

Siden i fjor sommer har det pågått en kamp i det britiske rettsvesenet om hvem som har myndighet til å sette i gang brexit-prosessen - parlamentet eller statsminister Theresa May.

Tirsdag formiddag kom den endelige avgjørelsen fra høyesterett:

– Storbritannia kan ikke utløse artikkel 50 før saken har vært gjennom parlamentet, slo rettens øverste leder Lord Neuberger da han leste opp kjennelsen.

Tre av de elleve dommerne tok dissens på avgjørelsen.

Statsminister Theresa May har tidligere lovet at artikkel 50 i EUs Lisboa-traktat som setter i gang utmeldelsen, skal utløses innen utgangen av mars.

Siste ord ikke sagt

Da May i forrige uke la frem sin brexit-strategi, gjorde hun det klinkende klart at Storbritannia ikke vil være en del av EUs indre marked i fremtiden.

Det betyr at landet går mot det som har fått betegnelsen en «hard brexit», der kontroll over innvandringen synes å være det førende prinsippet.

Men med avgjørelsen i høyesterett kan historien bli en ganske annen.

– Jeg tror ikke siste ord er sagt. Men at prosessen vil settes i gang i mars som planlagt, det tror jeg, uttalte Storbritannia-ekspert og førstelektor i statsvitenskap ved UIO, Øivind Bratberg, til E24 før kjennelsen.

Opposisjonspartiet Labour og kritikere i Mays eget parti har uttalt at de ikke vil forsøke å motsette seg folkets vilje ved å forsøke å hindre en brexit, men rettsavgjørelsen kan gi dem mulighet til å dreie prosessen mot en mykere variant.

Etter avgjørelsen sier Labour at de vil kreve en plan fra regjeringen som slår fast at den holder parlamentet løpende oppdatert gjennom den to år lange forhandlingen med EU.

Ingen skotsk behandling



Justisminister Jeremy Wright, sier regjeringen er skuffet over avgjørelsen.

– Selvfølgelig er vi skuffet. Men vi er så heldige at vi lever i et land der alle må holde loven. Så regjeringen vil selvfølgelig rette seg etter avgjørelsen, sier han i en uttalelse, ifølge The Guardian.

Høyesterettsdommerne slo også fast at den britiske regjeringen ikke er nødt til å konsultere myndighetene i Skottland, Wales og Nord-Irland før den utløser artikkel 50.

Sewell-konvensjonen, som sier at Skottland «normalt» skal ha lovgivende samtykke til enhver lovgivning fra det britiske parlamentet som påvirker skottene, ligger ikke innenfor rettens jurisdiksjon, ifølge Neuberger.