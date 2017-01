Et halvår etter at britene bestemte seg for å forlate EU, går det så det suser i den britiske industrisektoren.

I desember steg den sesongjusterte innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien til 56,1, ifølge Markit. Det er den høyeste verdien på 30 måneder og en solid oppgang fra 53,6 måneden før.

– Dette er overraskende sterke tall. Helt sykt bra, sier Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets, til E24.

– Er det lett å forklare dette?

– Nei. Jeg hadde trodd at industrien ville bli hardere rammet. Det er utsiktene for industrien man har snakket om, i tillegg til finansnæringen og deler av servicesektoren. Jeg greier ikke å komme opp med en bedre forklaring enn at usikkerheten rundt hva en hard brexit vil bety, ilegges mindre vekt. Så spørs det også hvor mye bedriftene har fått hjelp av et svakt pund.

For indeksen, som gir et signal om aktiviteten i industrien, markerer 50 skillet mellom opp- og nedgang.

Oppgangen signaliserer dermed tiltagende vekst i industrien.

Pundsvekkelse



Nordea-analytikeren har ingen tro på at britiske bedrifter har valgt å investere mer i forkant av brexit og mer usikre rammer.

– Nei, jeg vil tenke at usikkerhet om brexit skulle holde investeringene tilbake. Kostnaden ved å vente og se er liten, sier han.

Vekstratene for produksjon og nye ordrer var i desember blant de høyeste de siste to og et halvt årene.

Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets, mener den høye aktiviteten kan tilskrives den store pundsvekkelsen etter folkeavstemningen.

– Det er den mest nærliggende forklaringen, kanskje kombinert med noe bedre utvikling i resten av Europa og i britisk økonomi. Pundsvekkelsen er åpenbart bra for eksportindustrien, sier han til E24.



– Det har vært en del positive tall utover høsten, så sånn sett var ikke dette så uventet. Men i lys av at man hadde fryktet en svakere utvikling etter folkeavstemningen, er dette overraskende, mener han.

Et britisk pund koster i dag 10,6 norske kroner. For ett år siden kostet det 13 kroner.

Sterk sysselsetting



DNB Markets oppjusterte vekstprognosene for britisk økonomi i desember etter at utviklingen i andre halvår av 2016 var bedre enn forventet.

– Likevel ser vi for oss en noe svakere vekstutvikling fremover. Pundet vil gi høyere inflasjon og det er mye usikkerhet rundt det politiske, sier Magnussen, som legger til:

– Men det er helt klart at vi var for pessimistiske. Det ser mye bedre ut nå enn vi hadde lagt til grunn før folkeavstemningen.

Sysselsettingen i britisk industri steg for femte måned på rad i desember, og jobbveksten er den høyeste på 14 måneder, ifølge Markit.

Seniorøkonom Rob Dobson, som står bak PMI-undersøkelsen, sier i en pressemelding at valutakursen åpenbart har bidratt til de sterke tallene.

– Styrkingen av konkurranseevnen fra den svake vekslingskursen har utvilsomt vært en viktig faktor, mens innenriksmarkedet har fortsatt å være en sterk bidragsyter, sier han.