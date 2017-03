– Det er ingen grunn til å late som dette er en lykkelig dag, hverken i Brussel eller i London, uttalte EU-president Donald Tusk etter at han onsdag ettermiddag mottok brevet som offisielt starter britenes utmeldelsesprosess.

Brevet starter nedtellingen mot mars 2019, som er fristen for å bli enige om brexit-betingelsene.

Innen den tid bør også en midlertidig handelsavtale mellom EU og Storbritannia være på plass for å unngå at britene «faller utenfor stupet».

Foreløpig er det lite som er hugget i stein om hvordan de neste to årene blir.

Men én ting er sikkert; forhandlingene blir tøffe, og på enkelte områder står partene langt fra hverandre.

– Generelt tror jeg prosessen kommer til å bli langt mer kompleks enn det den britiske regjeringen innser, sier Iain Begg, professor i politiske økonomi ved London School of Economics (LSE), til E24.

– Det kommer til å være representanter for EU-systemet som vil henge seg opp i enkeltsaker. Det kan oppstå trøbbel i for eksempel EU-parlamentet, i nasjonale eller regionale forsamlinger, og i mange tilfeller vil disse ha vetorett.

Har pekt ut exit-spørsmål



Det er ikke gitt at partene er enige om en handelsavtale når mars nærmer seg slutten om to år.

Ifølge CNBC har representanter for britiske myndigheter allerede vært i kontakt med Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å forhøre seg om hva de kan gjøre dersom partene ikke blir enige før tiden renner ut.

– Kommisjonen har pekt ut tre exit-spørsmål som man først må løse før man begynner å se på fremtiden, sier Fredrik Erixon, økonom og en av grunnleggerne av den Brussel-baserte tenketanken European Centre for International Political Economy (ECIPE), til E24.

Han peker på britenes forpliktelser i EU-budsjettet, den irske grensen og rettighetene til EU-borgere i Storbritannia og britiske borgere i EU. Mindre enkeltsaker kan også skape konflikter, mener han.

Her er noen av sakene som kan føre til at forhandlingene låser seg:

1. Rekkefølgen



Den første tiden skal brukes på å klargjøre partenes posisjoner og prinsippene for hvordan forhandlingene skal foregå, skriver EU-rådet i en uttalelse.

Det kan bli en nøtt i seg selv, mener LSE-professor Iain Begg.

Fakta om brexit-prosessen * 23. juni i fjor stemte 51,9 prosent av britene for at Storbritannia skal forlate EU. * 13. mars ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte prosessen med å melde Storbritannia ut av EU. * 16. mars ga dronning Elizabeth offisielt sin godkjennelse til brexit. * 29. mars utløste britene Lisboa-traktatens artikkel 50. Artikkelen setter en frist på to år for forhandlingene mellom EU og et land som ønsker å melde seg ut. Dersom det ikke oppnås enighet, gjelder utmeldelsen automatisk. EU-toppmøtet og medlemslandet kan imidlertid bli enige om å utvide denne perioden. * EU-kommisjonens sjefforhandler Michel Barnier har gjort det klart at en utmeldingsavtale må være sluttført i løpet av oktober 2018 for å få den gjennom EU-parlamentet innen mars 2019. (NTB)

– Det som blir vanskelig er å avgjøre hvorvidt skilsmissen må være fullbyrdet før man starter forhandlingene om hvordan forholdet skal være i fremtiden, sier han.

EU har vært tydelig på at exit-forhandlingene må komme i mål før forhandlingene om en ny handelsavtale starter. Britene har imidlertid sett for seg å forhandle utmeldelsen og en ny avtale parallelt.

Erixon mener det kan hende at forhandlingene om handelsavtalen starter før alle exit-punkter er i boks.

– Men jeg tviler på at det blir forhandlet om fremtiden hvis det er mye konflikt rundt selve uttredelsen, sier han.

2. Budsjettspørsmålet

Det største skjæret i brexit-sjøen er utvilsomt hvorvidt Storbritannia skal betale bidrag til EU-budsjettet helt frem til 2020, som britene forpliktet seg til da det nåværende budsjettet ble vedtatt.

Det kan i så fall bli en kostbar affære. Sjefforhandleren i den europeiske kommisjonen, Michel Barnier, jobber ut fra et rammeverk på en løsning som vil koste Storbritannia opp mot 50 til 60 milliarder euro.

– Den britiske regjeringen har sagt at de vil betale nesten ingen ting av dette, mens EUs sjefforhandler har vært klar på at regningen ligger fast, sier Begg, som mener saken kompliseres av to ting:

– Det ene er løftet fra Storbritannia om ikke å betale noe til Brussel. Det andre er at de gjenværende EU-landene parallelt skal drøfte et nytt budsjett – også det et spørsmål som er svært vanskelig, mener han.

EUs rammeverk tar også med i beregningen kostnader for programmer som løper utover 2020. Dette er utgifter som man vet kommer, men som ikke er budsjettert ennå.

Det kan for eksempel dreie seg om pensjonsutgifter til dem som har jobbet i EU-systemet mens Storbritannia har vært medlem.

HER SKAPES HISTORIE: Onsdag 29. mars i Brussel: Tim Barrow, Storbritannias ambassadør til EU, overleverer brevet som starter prosessen med å melde britene ut av EU. En høflig men slukkøret EU president Donald Tusk tar imot.

3. Irske-grensen

EU har selv trukket frem grensen mellom EU-medlem Irland og Nord-Irland som et av de viktigste områdene å få avklart.

Saken fortsetter under annonsen.

– Faktum er at det er svært gode politiske grunner til at man vil unngå å innføre en ny type grense mellom Irland og Nord-Irland. Det dreier seg både om handel og menneskene som reiser over grensen, som bor på den ene siden av grensen og jobber på den andre, sier Erixon, som påpeker at det også er sterke følelser knyttet til dette.

Han viser til at det bare er 19 år siden den britiske og den irske regjeringen undertegnet Langfredagsavtalen, en prinsippavtale om fredsprosessen i Nord-Irland.

– Dette er en grense som er veldig åpen i dag, og der det finnes svært mye handel og integrasjon. Nå skal man kanskje betale toll, men da må man komme overens om et system for tolladministrasjon og grensekontroller. Hvordan vil det påvirke dem som reiser over grensen? Det blir et vanskelig spørsmål.

I brevet som ble overlevert til EU-president Donald Tusk onsdag, trekkes grensen frem som et sentralt tema i forhandlingene.

– Vi ønsker å unngå en streng grensekontroll mellom våre to land og opprettholdt fri bevegelse i området, heter det i brevet, som er signert statsminister Theresa May.

4. EU-borgeres rettigheter

Utmeldingen vil også dreie seg om fremtiden for EU-borgere som bor og jobber i Storbritannia i dag, og briter som bor og jobber i EU.

EU-reglene gir alle EU-borgere rett til å flytte til et annet medlemsland og benytte seg av de samme velferdstjenestene som landets egne borgere.

– Hva skjer etter 2019? Skal briter som blir syke i Frankrike, måtte betale kostnaden for sykehusoppholdet, sier Erixon.

Han mener imidlertid at det er et ønske fra begge parter om å finne en løsning på spørsmålet, og at det derfor vil la seg løse.

Det mener også LSE-professor Iain Begg.

– Jeg tror spørsmålet blir mye enklere å løse enn mange andre tror. Det skyldes at begge sider har en interesse av å løse dette på en smidig måte. Det kan for eksempel ende med at det gjøres forskjell på folk som allerede er på plass, og dem som ønsker å flytte i fremtiden, mener han.

KAKEFEST: Europaparlament-medlem Ray Finch fra UK Independence Party (UKIP) feirer at artikkel 50 i Lisboa-traktaten ble utløst onsdag. UKIP inviterte til kakefest foran EU-bygningen i Brussel. Med artikkel 50 utløst er britenes offisielle utmeldelse fra EU satt i gang.

Da statsminister Theresa May stilte i spørretimen i parlamentet onsdag, bekreftet hun at spørsmålet er blant de viktigste de neste to årene.

Hun understreket samtidig at Storbritannia ikke kan velge og vrake mellom EU-reglene.

– EU-lederne har sagt at vi ikke kan velge EU-rettigheter fra en meny. og bli værende i det indre markedet uten å akseptere fri bevegelse for personer. Det respekterer vi, sa hun.

5. Enkeltsakene

Også en rekke mindre spørsmål kan bli krevende, både i brexit-forhandlingene og i forhandlingene om en ny handelsavtale.

– Det kommer til å dukke opp områder som kan bli politisk vanskelige å finne en løsning på, sier Erixon.

Et land kan forlate EU uten at det trenger godkjenning fra de andre medlemslandene. Men for å få på plass en ny handelsavtale må en kvalifisert majoritet, to tredjedeler, av EUs medlemsland godkjenne den.

For store og ambisiøse handelsavtaler må i praksis alle medlemsland gi sitt godkjent-stempel.

– Et eksempel er handelsavtalen med Canada, som fortsatt ikke er godkjent, sier økonomen.

Ifølge Iain Begg er vil det dukke opp enkeltsaker som vil gjøre prosessen vanskelig.

– Hittil har vi oversett betydningen av EU-parlamentet, men det er en nøkkelspiller og i dette. Parlamentet kan fort komme til å henge seg opp i enkeltsaker som fiskeri eller klimakvoter, saker som kan låse forhandlingene.

Rettigheter til havområdene kan bli en slik enkeltsak, skriver Bloomberg.

EUs fiskeripolitikk har sørget for at fiskere fra alle medlemslandene har like rettigheter til havområdene, men at landet som havområdene tilhører, har kunnet regulere hvor store kvoter som blir delt ut.

En britisk utmeldelse fra EUs fiskeriregler vil kunne bety at landet tar tilbake kontrollen over et havområde som strekker seg 200 nautiske miles fra Storbritannias kyst.

Det bekymrer både franske og irske fiskere.

Blant de andre enkeltsakene som har blitt trukket frem som potensielt brennbare, er flytrafikk og håndtering av atomavfall.